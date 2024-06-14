比特币开采转向东南亚 马国挖矿算力跻身全球十大

（吉隆坡彭博电）中国禁止加密货币交易后，在当地的比特币挖矿活动也逐渐减少，如今越来越多矿商把业务转移到东南亚，尤其是马来西亚、泰国和印度尼西亚。

矿商Bityou的老板林彼得（音译，Peter Lim）被迫关闭位于中国的一家拥有1万台矿机、耗电20兆瓦的大型矿场后，选择在马国砂拉越重新运营，在诗巫附近的丹绒马尼斯（Tanjung Manis）设立了四家矿场。其中一家最大的矿场目前有1000多台机器正全力挖矿，还有数百台机器等待拆箱。

中国曾经是比特币矿业的主导国家。根据剑桥大学另类金融研究中心的数据，2019年，中国约占全球此类活动的四分之三。不过，在中国当局宣布任何与加密货币相关的交易都属于非法金融活动后，加密货币采矿业遭受重创。

林彼得说，价格具竞争力的电力、熟练劳动力以及至关重要的现有基础设施，让东南亚各国对加密货币矿商产生吸引力。

这些矿商进驻东南亚国家的废弃购物中心、钢铁厂和水电站附近的场地，以方便获取大量电力。

矿机制造商也跟随矿商进驻东南亚，以满足不断增长的需求，也避开美国对中国征收的关税。Bitfarms首席挖矿官加农称，现在绝大多数矿机在马国生产，泰国、印尼、台湾和美国也生产矿机。在这之前，矿机的生产几乎全在深圳和广州进行。

矿商在东南亚的经营面临非法用电、电力消耗严重等问题。马国、印尼和老挝警方经常突击搜查和关闭偷电的矿场。老挝今年初出现极端干旱天气，国有电力公司停止了对矿商的电力供应。马国国家能源公司总裁兼总执行长巴哈林2022年4月说，在2018年至2021年间，挖矿的偷电活动导致国能损失23亿令吉（约6亿6000万新元）。

在马来西亚，加密货币挖矿并不违法，但偷电是违法的。

尽管面临挑战，但预计东南亚的加密货币挖矿业和制造业都将出现显著增长。另类金融研究中心的数据显示，马国的挖矿算力（hashrate）占全球总算力的2.5%，跻身前十名。印尼的挖矿算力也在2022年显著上升。

数据中心硬件分销商SunnySide Digital公司创始人兼首席执行官库雷克说：“东南亚将在未来几年实现腾飞。”