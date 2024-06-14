亚细安第一季对美出口额首超中国

（东京／吉隆坡／曼谷讯）亚细安国家在今年第一季对美国的出口额首次​​超过对中国的出口额，显示亚细安贸易似乎正随着全球供应链的转移而改变。

《日经亚洲》汇总的数据显示，亚细安第一季对美国的出口额达到672亿美元（约909亿新元），超过570亿美元的对华出口额。专家称，这一趋势反映了美国增加从亚细安采购半导体和电气零部件，以及中国经济的不景气。

马来西亚第一季对美国的出口同比增长8%，而对中国的出口下降3.3%。战略咨询公司鲍尔亚洲集团（BowerGroupAsia）董事阿丽娜说：“美国公司希望规避风险，使供应链多样化，减少对中国的依赖，马来西亚因其强大的制造业、战略位置和大量熟练的劳动力，成为一个有吸引力的替代选择。”

越南第一季对美出口增长24%，达257亿美元，增幅居亚细安之首。

越南经济学家黎登营说，越南以有竞争力的价格对美国出口服装和电子产品等商品，美国和越南互为补充。他也指出，中美贸易战的溢出效应给越南带来好处。“中国对美国的部分出口产品被征收高额关税，降低了中国产品的竞争力，为越南出口产品创造一定的优势。”

泰国第一季对华出口同比下降5.1%，其中天然橡胶、木薯制品和水果出口均出现下降。相比之下，受农产品和农业工业产品推动，泰国对美出口增长9.8%。

影响泰国出口的一个关键因素是汽车。泰国工业联合会汽车俱乐部主席素拉邦说，泰国第一季出口汽车数量为27万3680辆，同比下降5%。

泰国贸易政策和战略办公室主任汶邦说，汽车出口放缓主要是因为中国需求疲软。“尽管今年中国经济有所复苏，但尚未完全恢复，而且需求并不是很强劲。”