安华澄清无意高薪引进新加坡师资

（布城综合讯）马来西亚首相安华澄清无意高薪聘请新加坡英文教师到马国学校教书，而是建议与新加坡政府合作，通过志愿者计划派新加坡教师到马国乡区，以及沙巴和砂拉越遍远的内陆地区教英文。

安华星期五（6月14日）出席公共服务激励大会时说，他日前与到访的新加坡总理黄循财会面时，探讨了新加坡政府是否可能资助推行上述志愿者计划。

安华说：“我当时询问，新加坡有没有计划基于外交关系提供帮助，鼓励新加坡毕业生参加来马来西亚教授英文的志愿计划，而不是要聘请新加坡教师。”

安华星期三（12日）与黄循财举行四眼会议后在记者会上说，他向黄循财提议，要求引进新加坡教师到马国教英文及其他科目。不过，这项建议遭到马国教育工作者等多方反对和批评，认为政府应提高国内英文教师的能力，以及考虑招聘退休英文教师，而不是舍近求远，高薪外聘教师。

马国全国教学专业职工总会（简称教专）总秘书弗兹说，教专支持政府解决英文教师短缺问题，但应优先考虑聘用已完成师训课程的马国人。“这样我们的毕业生就不会失业。”

马国前国际贸易及工业部长拉菲达指出，由于汇率的关系，若聘请新加坡教师政府得付3.5倍的薪水。“为什么不聘请有英文教学经验的退休教师呢？马来西亚有很多这样的教师。”