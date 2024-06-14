多数业者获针对性柴油补贴 安华警告勿趁机涨价

（布城／吉隆坡综合讯）马来西亚落实针对性柴油补贴措施后，多个行业酝酿起价，引发民众担心生活费进一步高涨。

马国首相兼财政部长安华警告业者，尤其是仍获得柴油补贴的行业如长途巴士及学生巴士公司不要浑水摸鱼，借机调高车资，否则营运执照将被吊销。

安华星期五（6月14日）出席公共服务激励大会时强调，政府并非全面取消柴油补贴，许多业者包括公共交通运营商、渔民和小园主仍享有补贴，因此没有理由涨价。

他说：“我郑重警告，若有补贴还涨价，我们会撤销执照，取消受惠资格。如果业者确实没获得（补贴），请申请柴油补贴卡；若有任何问题应向政府反映，一起寻找对策。”

柴油补贴卡（Fleet Card）是马国国内贸易及生活费部（简称贸消部）配合针对性柴油补贴措施推出的监管机制之一，让符合资格的交通工具或运输车辆申请，以继续享有每公升2.15令吉（约0.62新元）的柴油补贴价。

根据马国交通部6月9日的说明，共有33种交通工具，即10种公共交通工具和23种运输车辆，可申请柴油补贴卡，包括校车、长途巴士、公共巴士、机场巴士、德士、救护车、消防车，以及运送必需品的交通工具，如运载蔬果及其他农产品的货车。

马国财政部此前指出，特定群体如小农民和小园主仍可继续获得柴油补贴，是为了避免影响农产品价格。不过，新措施本周一（10日）生效后，一些业者仍调高了商品和服务价格。

马国贸消部已向10家坐地起价的公司发信要求解释。贸消部长阿米占星期五发声明说，这10家公司分别是三家运输公司、三家建筑材料公司、两家餐饮业公司及两家机械租赁公司。

他说，根据初步调查，其中四家公司已成功申请柴油补贴卡，可继续享有补贴，却依然上调了商品与服务价格。

贸消部援引价格控制及反暴利法令展开调查。一旦定罪，涉及的公司可被罚款最高50万令吉（约14万新元）；个人则可被罚款最高10万令吉（约3万新元），或监禁不超过三年，或两者兼施。

马国政府发言人法米指出，一些领域如建筑业原本就没有获得柴油补贴，却在新措施生效后以此为由起价，已然违法。