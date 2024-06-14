波德申将建马国首个AI集装箱港口

（波德申综合讯）马来西亚将与中国企业合作，在森美兰州波德申斥资20亿令吉（约5亿7000万新元）建设全马首个人工智能集装箱港口。

马国登高集团（TANCO）子公司中港口控股（Midports）和中国交通建设集团旗下的中交疏浚集团股份有限公司本月初签订战略合作协议，但并未公布港口建设的时间表及预计完工日期。

这将是森州首个集装箱港口。根据计划，港口将建在德申湾（Dickson Bay），靠近首都吉隆坡和繁忙的马六甲海峡中心点，也靠近吉隆坡国际机场，处于可与马国主要工业区如雪兰莪州及马六甲州连通的策略位置，有助于促进马国物流和海上运输服务业的发展。

据报道，这个港口将有1.8公里长的码头，超过21米的天然深水航道，可容纳世界上最大的集装箱船停靠。它有约81公顷的集装箱作业区，配备自动操作的门式起重机，加上采用先进的人工智能（AI），协助提升马国的港口服务水平，实现马国建立现代高效港口枢纽的目标。

马国交通部及海事局今年1月原则上批准这个AI集装箱港口建设计划。今年3月，中港口与森州大臣机构在森州首府芙蓉签署了有条件联营协议，合作发展这个项目。当时森州大臣阿米努丁透露，中港口持股80%，森州大臣机构持20%，并由中港口全额出资。

中港口后于6月6日和中交疏浚在中国北京签订战略合作协议。登高集团董事长陈润川指出，希望通过与中国交建的合作，充分发挥双方的优势，共谋发展，互惠互利。

他说：“此次中港口与中交疏浚的合作，标志着我们在波德申打造世界级港口的愿景又迈进了一大步。中交疏浚的专业知识和资源，将确保这个项目顺利展开，进而推动森州经济增长，创造更多就业机会。”

中交疏浚党委书记兼董事长刘永满指出，中交疏浚致力打造具全球竞争力的科技型、管理型和质量型世界一流生态环境与海洋产业，这次合作不仅能促进马国海事基础设施发展，也将在运营效率和环境可持续方面树立新的标杆。“我们将全力以赴，为此战略项目作出贡献，期待实现富有成效的合作。”

根据马国媒体介绍，中港口是登高控股持股79%的子公司，业务遍及房地产、医药、工程建设、建材矿石供应，近期还涉足港口开发营运。

中交疏浚的业务则涵盖疏浚吹填、设计勘察、河湖整治、海洋水利、生态环保，在港口建设及产业链整合也富有经验和资源。