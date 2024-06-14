云顶综合大楼发生大火 幸未酿伤亡

马来西亚云顶高原的云天大道星期五发生火灾，数千名工作人员和游客紧急疏散。火势约两小时后扑灭，幸好未造成任何人命伤亡。

云顶名胜世界的云天大道（Genting SkyAvenue）综合大楼星期五（6月14日）下午约4时30分突然发生大火，整座大楼被火光包围，冒出滚滚黑烟。

彭亨州消防局傍晚发文告说，当局下午4时55分接获警报，消防队下午5时18分抵达现场灭火。

初步调查报告显示，火患从云天大道二楼的商场烧起，一发不可收拾，迅速蔓延至四楼。消防队赶到后，在傍晚6时30分控制了火势，7时左右将火扑灭。没有人在事故中伤亡，当局仍在调查失火原因。

事发时，现场不少民众拍下火患视频并上载到社交媒体。其中可见商场保安人员吹着哨子，紧急催促民众疏散到户外，现场气氛紧张。

商场工作人员诺娜吉哈（26岁）告诉当地媒体，火患发生后，约5000名工作人员和游客被指示马上撤离商场。“游客们被指示到户外的巴士停车场聚集，工作人员必须马上关闭商店，以等待进一步指示。”

云顶名胜世界（Resorts World Genting）管理层在脸书发文告说，火患发生在云天大道，云顶名胜世界的其他区域没有受影响。“我们已立即进行疏散，相关单位也迅速采取行动灭火。”

云天大道综合大楼内有商场、赌场及餐厅，是游客到云顶必到之处。由于星期一（17日）是哈芝节假期，星期五已经有大批游客趁长周末上云顶游玩。

据《星洲日报》报道，到了当晚8时，虽然现场火势已完全扑灭，但云天大道的所有入口仍封锁，许多游客只能在外等候。