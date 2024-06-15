慕尤丁连任党主席 各方聚焦土团党“老二”之争

（吉隆坡讯）马来西亚土著团结党将在今年10月举行党选，党主席慕尤丁没有面对挑战自动连任后，目前焦点落在第二把交椅署理主席之争。

据党内知情者透露，总秘书韩沙再努丁和最高理事阿兹敏可能会争夺署理主席职。现任署理主席阿末法依沙因为表现欠佳而失去基层支持，可能不会寻求蝉联。

不愿具名的消息人士告诉网媒“自由今日大马”，如果慕尤丁退位，一般认为应由韩沙再努丁接过领导棒子，阿兹敏则出任署理主席。“这个组合对土团党来说是好事，这两位领袖有很多追随者，如果他们合作领导，土团党会更强大。”

“但现在党主席不变，很多基层希望韩沙担任署理主席，阿兹敏为副主席。”

消息人士也提到，尽管阿末法依沙声望不如韩沙再努丁和阿兹敏，但他在党内仍是重要人物，因此大部分党员的共识是他们三人竞选高职，即一人出任署理主席，另两人为副主席。

消息人士说：“阿末法依沙对党贡献良多，须有回报，但许多人仍不确定应把他安置在什么位置。为免分裂和冲突，最高理事会已同意授权慕尤丁与这三名领袖讨论，以达成协议。”

阿末法依沙曾担任青年及体育部长，以及霹雳州务大臣，但被认为表现平平，缺乏基层支持。

消息人士说：“他有过几次失误，包括在上届大选输掉霹雳打扪国会议席（败给首相安华）、领导森美兰州土团党不力，还多次发表争议言论。今年早些时候，他已被免去森州土团党主席职。”

“目前，大部分基层党员认为，慕尤丁、韩沙再努丁和阿兹敏是领导土团党的最佳人选。”

土团党最高理事会6月8日一致同意，由慕尤丁连任下届党主席。