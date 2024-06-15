云顶大火烧毁三层楼 其他设施运作不受影响

（云顶综合讯）马来西亚云顶星期五失火的云天大道综合大楼已获准重新开放，仅有小部分受影响的商店暂停营业。

云顶名胜世界星期五（6月14日）深夜发声明说，消拯局当天傍晚扑灭大火及检查后，批准云天大道（Genting SkyAvenue）综合大楼在星期六（15日）照常营业。

声明也说，星期六晚云星剧场的演唱会将如期举行，云顶天城世界主题乐园（SkyWorlds）、天城室内乐园（Skytropolis）及云天缆车（Awana SkyWay）等设施也不受影响，如常运作。

此外，彭亨州消拯局局长莫哈末再迪指出，这场大火没有造成伤亡，但有一名妇女因吸入过多浓烟感到不适，被送往云顶诊所，治疗后已无大碍。

莫哈末再迪星期六发声明说，云顶高原消拯局星期五下午4时55分接获投报，指云天大道综合大楼发生火患。“大火从二楼蔓延到四楼，熊熊烈火把建筑物烧到只剩骨架。火势在傍晚6时30分受到控制，并于晚间7时被扑灭。消拯人员随后检查失火大楼，直到晚上9时55分才收队。”

据《星洲日报》报道，云天大道综合大楼失火后一度被封锁，缆车也暂停服务，但无损游客的兴致，还有不少人听闻消息后特地前去凑热闹，导致通往云顶的路段交通阻塞。