马国成立国家脱碳委员会推动低碳发展

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府同意成立一个由各州政府和有关各方代表参与的国家脱碳委员会，确保平衡有序地过渡到低碳经济，并负责监督及加快实施新工业大蓝图、国家能源转型路线图等新政策，以期在2050年实现净零排放目标。

马国首相安华星期五（6月14日）主持国家气候变化行动委员会第五次会议后在脸书发文说，新委员会的成立可协助及支持马国落实在《巴黎协定》中所作的承诺，以及彰显马国对气候变化的立场，保护人民免受气候变化日益明显的影响。

他说：“会议作出的各项决定将为马来西亚在各个国际会议上的立场打下基础。马来西亚明年担任亚细安轮值主席国时，区域气候变化问题将是优先事项。”

他指出，政府会持续推出更全面的政策，支持低碳发展。马国金融领域也承诺会通过国家气候变化行动委员会，加强金融机构在支持低碳经济转型方面的作用。

马国政府2020年成立国家气候变化行动委员会，作为中央政府和州政府之间的沟通平台，以共同制定与气候变化相关的政策和方向。

至于新成立的国家脱碳委员会，将以天然资源及环境永续部长聂纳兹米为首。聂纳兹米星期六（15日）发声明说，政府积极推动低碳发展及绿色经济增长，体现马国全面应对气候变化问题的决心，并为人民创造绿色就业机会。

他说：“政府同意加快实施2030年新工业大蓝图、国家能源转型路线图、氢能技术和经济路线图，以及一些新政策如“国家气候变化法案”，以期在2050年实现净零排放。由我领导的国家脱碳委员会将监督这些行动蓝图的落实情况，确保我们能按计划达成目标。”

聂纳兹米星期五也出席了国家气候变化行动委员会的会议。国家银行和证券委员会在会议上提呈了金融领域应对气候变化的措施。

他说，政府希望通过各方合作，减少温室气体排放，加强国家对气候变化影响的抵御能力，以及鼓励各领域转向可持续与低碳发展。

聂纳兹米也说，马国接下来会继续积极参加与气候变化相关的国际会议，包括今年11月在阿塞拜疆首都巴库举行的第29届联合国气候变化大会（COP29）。