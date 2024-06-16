中国廉价商品倾销 泰工厂出现倒闭潮

（曼谷综合讯）泰国制造业正面临严重危机，业者呼吁政府采取行动打击中国的低价进口商品倾销，以免更多工厂倒闭。

据《民族报》报道，泰国工业工程局和丘细见博达乐研究中心（KKP Research）的数据显示，今年首五个月共有488家工厂倒闭，平均每月超过97家，与冠病疫情期间2021年平均每月57家工厂倒闭相比，情况不容乐观。

总体而言，从2021年到2024年5月，估计超过3500家工厂停业。这些工厂主要集中在塑料制品、皮革制品、橡胶和橡胶制品、食品、机械和机械产品、金属制品、木材加工和木制品等行业。

泰国工业存在结构缺陷 专家：会有更多工厂倒闭

泰国公共电视台报道，倒闭的多为大工厂，而开业的新工厂则为小型工厂。KKP指出，大工厂纷纷倒闭，凸显了泰国工业存在结构缺陷。

专家预计接下来可能会有更多工厂倒闭。泰国工业联合会主席张学善（Kriengkrai Thiennukul）说，泰国制造商面临低价进口商品的激烈竞争，尤其是中国廉价商品通过合法和非法管道涌入泰国市场，冲击了泰国商品在本土零售和网购市场的销售。

由于中国房地产行业正面临严重的流动性问题，中国因此越来越依赖出口来维持经济发展。张学善说，近期美国宣布对中国数百种商品征收25%至100%关税、对中国电动车征收的关税从27%升至102%，多个欧洲国家也准备对中国商品加征关税，导致中国产能过剩，转而向亚洲和包括泰国在内的亚细安市场增加出口。泰国众多中小企业招架不住被迫歇业，其他仍在营业的企业不得不关闭生产线，改做进口商品转售生意。

泰国工业联合会属下有45个工业组织，其中逾20个组织受到低价进口商品倾销的影响。张学善警告，如果今年内不采取有效的应对措施，估计将有30多个工业组织受冲击。

泰国工业标准协会秘书长万猜说，协会正在审查在当地零售和网购市场销售的中国商品，希望在六个月内将低质量中国商品剔除。去年9月至今年4月，协会没收了总值超过7620万泰铢（约280万新元）的低质量中国商品，这在所有低质量进口商品中占38%。

泰国政府则对单件价格低于1500泰铢（55新元）、原本在网上销售无须征税的中国商品征收增值税。

为了援助中小企业，泰国政府和央行通过泰国国家小额贷款担保公司，为中小企业提供直接担保服务，方便这些企业向银行申请贷款。