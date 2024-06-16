气候变化威胁越南湄公河农业 专家吁采用循环经济模式

（河内讯）气候变化、海平面上升等对越南湄公河三角洲农业构成重大威胁，专家建议政府采取循环经济模式，化危机为转机。

循环经济模式并不遵循传统的“开采-生产-消费-处置”流程，而是对产品回收及再利用，有助于有效利用资源，减少有毒物质的排放，带来经济和环境效益。

越通社报道，胡志明市国家大学循环经济发展研究院认为，越南湄公河三角洲农业生产规模庞大，意味着能够为循环经济模式投入大量资源，如可回收的废料和废水。

研究院院长阮红军指出，循环经济模式是湄公河三角洲可持续发展的解决方案。它有助于应对气候变化、提高农业生产价值，以及最大限度地减少农业活动造成的环境污染。

湄公河三角洲是越南最大的农业生产和出口基地。根据官方数据，这里仅水稻产业每年就生产2000万公吨秸秆、400万公吨稻壳，以及200万公吨麸皮。当地近70%的稻草被焚烧或埋在田里，导致空气和土壤污染，并释放有害的温室气体。

这里是保障越南粮食安全的重点地区，但由于干旱、盐水入侵、地下水资源减少及上游地区修建水电站等因素，有关地区面临沉降和山体滑坡等环境问题。

专家警告，若再不采取行动制定解决方案，气候变化对湄公河三角洲造成的影响和损害程度将迅速恶化。