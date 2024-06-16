承认柴油补贴制度仍须改善 安华警告趁机起价将吊销执照

（吉辇综合讯）马来西亚首相兼财政部长安华承认，新落实的针对性柴油补贴制度有弱点，政府将加以改善，确保民众，特别是有资格领取补贴的群体不受影响。

他也再次警告业者，不要试图趁机起价，否则将被吊销营业执照。

安华星期六（6月15日）晚在霹雳州吉辇综合绿色工业园区出席活动时指出，政府知道针对性燃油补贴会引发争议，甚至会被民众指责“残忍”，但若现在没勇气推行补贴改革，长久下去终将危害国家。

针对多个行业声称受影响而酝酿起价，安华说，这些业者仍可上诉。“如果确实有需要，我们会给（补贴）。但若是大公司，或者获得巨额利润的旅游公司，还申请补贴就不合理了。这项补贴是给有需要的人。”

安华也说，反对党指政府取消柴油补贴将导致物价上涨，但其实不然。他举例，政府2023年取消每年12亿令吉（约3亿4000万新元）的鸡肉价格补贴后，目前新鲜鸡肉价格更便宜。

马国政府上个星期一（10日）零时起取消全面柴油补贴，柴油零售价按国际油价自由浮动。柴油价格从此前每公升2.15令吉（约0.62新元）提高到3.35令吉，涨幅约56%。不过，有10种公共交通工具和23种运输车辆仍可继续享有补贴，包括长途巴士、学校巴士及运送必需品的交通工具，如运载蔬果及其他农产品的货车。

安华因此在上个星期五（14日）警告仍获得补贴的业者，如长巴及学巴公司不要浑水摸鱼，借机调高车资，否则营运执照将被吊销。

不过，部分没获补贴的业者，例如旅游巴士公司已表明会起价。马国入境旅游协会日前宣布，旅巴租金将从6月17日起调涨20%。