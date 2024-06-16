安华：公务员底薪至少2000令吉

（吉辇综合讯）马来西亚首相兼财政部长安华宣布，政府今年内将公布新的公务员薪金制，确保公务员可获得至少2000令吉（约674新元）的底薪。

不过，马国私人企业员工目前的最低薪金为1500令吉，联合执政党马华因此质疑政府在这方面是否有双重标准。

安华星期六（6月15日）在霹雳州吉辇综合绿色工业园区推介仪式上致辞时说，根据目前的就业市场，技职员工月入可达4000令吉，国家石油公司的烧焊工月入更是高达7000令吉，因此，公务员的最低月薪不能停留在目前的不到2000令吉。

他说：“我们将竭尽所能调高公务员薪金。我今年内将公布，所有公务员的薪金须高于2000令吉。”

安华曾在5月1日宣布，公务员今年12月将加薪13%至40%。他当时说，目前包含薪金和固定补贴在内，马国公务员的最低收入是每月1795令吉。这次将是马国公务员历来最高的加薪幅度，预计耗资100亿令吉。

不过，马华总秘书苏仪芳星期天（16日）发文告指出，政府规定目前私人企业员工最低薪金是1500令吉，因此政府有必要说明，为何公务员可获得比私企高的最低薪金。

她说：“政府此举是要阶级化公务员和人民？政府那边才削减柴油补贴，声称省下了40亿令吉，加上早前取消电费补贴省下45亿令吉，转头这边就给公务员加薪，却没有提出实质的公共体制改革和绩效标准，如何让人民信服？”

“政府此前一再强调，取消或削减补贴是为了有更多资源帮助低收入群体，但如今更像是为了照顾公务员。”