马国取消柴油补贴后 增加蛋价补贴

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府取消柴油补贴后，决定用省下的部分资金来补贴鸡蛋价格，各级鸡蛋零售价一律每个蛋降价3仙（约1分新元）。

马国首相安华星期一（6月17日）发文告说，本月10日实施针对柴油补贴新政策后，为了将省下的资金回馈民众，政府决定从中拨出1亿令吉来增加对蛋价的补贴。

文告说，目前A级、B级和C级鸡蛋的零售价分别为每颗42仙、40仙和38仙，降价措施立即生效。这是当局上星期一（10日）全面改革柴油补贴措施以来，首次将省下的资金用来降低物价。

安华指出，加上新补贴之后，政府对每颗鸡蛋的补贴额增至10仙。他透露，政府去年的蛋价补贴额是9亿2700万令吉。

安华宣布上述消息后，马国消费者运动协会副主席本仁德星提醒民众，如果发现商家没按规定降低蛋价，可以举报让当局采取执法行动。

安华在文告中也强调，政府只是调整西马的柴油补贴机制，并未取消西马的柴油补贴。他指出，政府目前每年仍拨出约70亿令吉来补贴西马的柴油消费者。

他说，修改柴油补贴机制是为了确保政府的补贴不再遭滥用和浪费。政府也坚持，调整柴油补贴机制后省下的资金必须回馈人民；所省下的资金将以教育、健康、日用品或公共交通等形式回馈人民，因为这些对民生的影响最大。

马国财政部估计，新机制每年可节省约40亿令吉的柴油补贴资金。

马国政府上星期一零时起取消对柴油零售价的补贴，柴油零售价按国际油价自由浮动。柴油价格从此前每公升2.15令吉提高到3.35令吉，涨幅约56%。不过，政府对10种公共交通工具和23种运输车辆继续发放补贴。

安华说，为打击滥用柴油补贴者，国内贸易及生活费部在去年3月1日起展开了反纰漏行动，成效不错。“内贸部去年全年共充公644万1118公升柴油，市值约1420万8824令吉。”