马国反贪会五年追回550亿令吉

（吉隆坡综合讯）马来西亚反贪污委员会主席阿占巴基透露，反贪会过去五年共追回逾250亿令吉（约71亿7000万新元）的贪污所得，以及近七成的一马公司资产。

阿占巴基在《新海峡时报》星期一（6月17日）刊出的访谈中说，反贪会五年来也追回遭挪用的约300亿令吉一马公司资产。这是阿占巴基上个月获政府延长任期后首次接受媒体访问。

马国政府5月10日宣布，阿占巴基的任期将延长一年至明年5月12日。这是当局第二次延长他的任期。阿占巴基2020年3月9日接替当时辞职的拉蒂法出任反贪会主席，任期原本在去年5月12日届满，获延长至今年5月12日。

阿占巴基指出，他接下来的工作重点包括加强执法机制、确保政府采购过程中的透明度和问责制，以及打击大规模的贪污行动。

谈到执政的希望联盟上台前主张反贪会对国会而不是对首相负责的问题，阿占巴基说，他反对由国会管辖反贪会。“我不同意这个观点。如果要交由国会管辖，反贪会展开任何调查前必须获得国会批准，我们怎能被视为独立机构呢？”

他透露，内阁反贪会特别委员会下次开会时，他将向首相安华提出有关确保反贪会主席做完任期的建议，这包括首相若要提前结束反贪会主席的任期，必须先提呈法庭审理，以确保反贪会主席在政权更迭时期不会轻易遭撤职。