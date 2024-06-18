泰国法院审理四官司 政治不稳或影响经济复苏

（曼谷综合电）泰国前首相达信星期二面对冒犯君主罪的起诉时否认有罪，法庭准许他保外候审，但须交出护照。政治观察员担心，泰国保守派与达信势力再次对决，可能引发社会动荡，影响国家经济发展。

泰国法院星期二（6月18日）审理四起备受瞩目的案件。其中一起为前首相达信被控冒犯君主罪，另外三起官司是罢免首相社德他、选委会寻求解散前进党的请愿，以及对上议院选举规则的裁决。

泰国总检察署上个月决定就达信涉嫌冒犯君主的言论提控他，称有足够证据继续审理。2015年5月，达信流亡期间在韩国接受访问时，暗示泰国王室任命的枢密院策划2014年5月22日的军事政变，以推翻英叻领导的政府。

达信坚决否认这项指控。他的代表律师温亚在刑事法院外告诉记者：“他（达信）没有犯任何错，也没有诽谤受冒犯君主法保护的任何人。”

许多红衫军也在刑事法院外集会向达信表达支持。法庭准许他以50万泰铢（约1万8000新元）交保。

罢免社德他诉讼7月10日聆审

泰国宪法法院同日择定7月10日聆审罢免首相社德他案。此前，40名看守上议员联署请愿罢免社德他，理由是他委任曾被判坐牢的前律师比七为首相府部长，违反宪法及政治道德。

宪法法院上个月接受审理这项申诉，并未暂停社德他的职务，但他的声誉已遭到严重打击。若指控成立，去年8月上任的社德他将被迫下台。

尽管比七上个月已辞去内阁职务，称希望此举能让社德他免于法律麻烦，但这并没有阻止法院的调查。社德他说，他有信心能经受法院的审查，并称他任命比七的决定是合法的。

解散前进党诉状7月3日聆讯

泰国宪法法院同日也审理是否解散主要反对党前进党的案件，择定7月3日再聆讯。

选举委员会此前向法院起诉前进党，理由是前进党承诺修改冒犯君主法。前进党说，他们会“全力以赴”对抗解散威胁，如果失败，等同对民主的攻击。

另一起案件有关府级上议院选举。看守上议员颂猜在脸书上说，武里南府的大多数候选人没有投票给自己，而是几乎一致地投票给某几位同僚，令某些候选人得票多过20张。他指出，候选人的做法不合理，敦促选举委员会尽快调查此事。

泰国宪法法院星期二对此做出裁决，称上议院选举程序符合宪法，选举程序可以继续进行。

曼谷朱拉隆功大学政治学家提迪南说：“民选政党和议员受到有计划的反复阻挠。”他指出，一份请愿书就能推翻一个民选政府或罢免一位首相，凸显司法权过强，这对泰国造成损害，颠覆民意。

泰国类似局势过去曾引发过街头暴力抗争、政党解散、机场关闭和军事政变，阻碍泰国经济发展。这一次，泰国股市已受到政治危机阴影波及，股市星期一（17日）跌破1300点，为2020年11月以来的最低水平。外国资本也连续17天流出，总额超过320亿泰铢。

泰国汇商资产管理公司执行董事瓦罗里说：“不断上升的政治风险，削弱投资者对泰国经济快速复苏抱有的乐观情绪，针对社德他和主要政党的悬而未决的法律案件，可能会破坏政府实施急需的经济政策和刺激措施的努力。”

《民族报》报道称，这四起都是重大政治案件，动摇投资者和公众的信心，导致本已陷入困境的泰国经济进一步恶化的风险非常大。无论结果如何，都将对泰国投资环境和国家经济发展造成中短期影响。