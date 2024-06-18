菲中撞船事故：菲八军人受伤一人断指 西方国家谴责

（马尼拉综合电）中国和菲律宾星期一在南中国海发生船只碰撞事件，造成八名菲律宾军人受伤，其中一人断指。美国等多个国家谴责中国海警对菲律宾海上补给任务的干预行动。

菲律宾武装部队星期二（6月18日）发声明说：“6月17日执行马德雷山号轮换和补给任务时，中国海警船故意高速冲撞，导致一名菲律宾海军人员严重受伤。”

武装部队发言人特立尼达在声明中说，事发后伤员安全疏散和接受了治疗。他也指中国海警的侵犯行为是不可接受的。

菲律宾网媒GMA引述可靠消息来源报道，有八名菲士兵在与中方人员的混战中受伤，其中一名士兵的手指被砍断。他们也被令缴械，所乘坐的硬壳充气艇被击穿。

另一名消息人士则称，中方“挟持”四艘硬壳充气艇，但在双方交涉后归还。

中国海警指菲律宾一艘运补船星期一（17日）非法闯入仁爱礁（菲称阿云津礁）坐滩军舰马德雷山号海域，危险靠近一艘中国船，双方发生擦碰。马尼拉则驳斥中国的说法具有“欺骗性和误导性”。

美方指责中方漠视菲人员安全

美国驻菲律宾大使罗玫凯星期一晚在社交平台X发文，谴责中方的“具攻击性和危险操作”损坏菲方船只和“阻碍合法海上活动”。

美国国务院也发声明指中方行为不负责任且使事态升级。美国向菲律宾重申，《美菲共同防御条约》适用于“在南中国海任何地方”对包括菲律宾海岸警卫队在内的武装袭击。

美国国务院发言人米勒说，中方的行为反映出中方“在南中国海一贯漠视菲律宾人员安全和国际法”。

法国、日本、德国、芬兰、英国和荷兰也发声指责中国，并呼吁中国承认国际仲裁法庭2016年的南中国海案裁决。

欧盟对事件表示关注。欧盟驻菲律宾大使韦龙在X贴文说：“欧盟反对在南中国海或任何地方的胁迫和恐吓行为。”