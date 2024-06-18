美疫情期间在菲散播反中国疫苗谣言

（马尼拉／华盛顿路透电）路透社报道指美国军方在冠病疫情期间展开秘密行动诋毁中国疫苗和对菲律宾援助，中国驻菲律宾大使馆指责美国军方“虚伪、恶意和双重标准”。

路透社上周五（6月14日）发表长篇调查报道，指美国军方在大流行期间通过假冒菲律宾人的虚假网络账号，对中国提供的科兴冠病疫苗和其他援助的安全性和有效性制造疑虑，演变成一场反疫苗运动。

这场宣传运动是美国军方心理战的一部分。2020年春，美国军方和承包商开始使用社媒平台X、脸书和其他社交媒体上的匿名账号传播反疫苗信息。

路透社在X上发现了至少300个符合美国军方消息人士所形容的账号。几乎所有账号都创建于2020年夏，发帖围绕#Chinaangvirus的话题，这在他加禄语中的意思是“中国就是病毒”。

2020年7月的一个帖子说：“冠病来自中国，疫苗也来自中国，不要相信中国！”配图中有一个注射器、一面中国国旗和一张感染图表。另一个帖子说：“来自中国的个人防护装备、口罩和疫苗都是假的，但冠病是真的。”

美国的行动导致当时只有很少的菲律宾人愿意接种疫苗。时任菲律宾总统杜特尔特感到非常沮丧，甚至威胁要逮捕拒绝接种疫苗的人。2021年中，菲律宾的疫苗接种率是东南亚最低的。

美国的宣传运动强化了“菲律宾人一直不相信中国”的观念。前卫生部长卡布拉尔告诉路透社，她不知道美国军方的秘密行动。“我敢肯定，有很多死于冠病的人本不必死于冠病。”

报道称，美国这么做是为了对抗中国当时在菲律宾日益增长的影响力。中国的冠病援助让美国感到震惊。参与该计划的一名高级军官说：“我们在与合作伙伴分享疫苗方面做得不好，所以剩下的就是抹黑中国。”

国务院曾反对五角大楼行动

消息人士称，五角大楼忽视了这种宣传可能对无辜菲律宾人造成的附带影响。“我们不是从公共卫生的角度看待这个问题，我们考虑的是如何让中国陷入泥淖。”

为了实施反疫苗运动，国防部不顾美国驻东南亚高级外交官和国务院官员的强烈反对。他们在与五角大楼的视频通话中称，在卫生危机期间，通过心理战来制造恐惧或愤怒是不恰当的。

美国军方的反疫苗运动始于2020年春，而且扩散到东南亚以外地区。五角大楼对中亚和中东地区如法炮制，其中一个策略是造谣疫苗含有猪明胶，在回教徒当中散播对中国疫苗的恐惧。

一名高级官员得悉后说：“这太可怕了。政府支持疫苗接种，我们担心这可能会影响发展中国家的疫苗接种。”

拜登上台后命令军方停止行动

社媒平台人员在2020年夏就发现异常，并与五角大楼取得联系，但遭到无视。拜登出任总统后，他们与新国家安全委员会沟通此事，让政府官员感到震惊。2021年春，国家安全委员会命令军方停止所有反疫苗信息。

五角大楼发言人回应路透社称，美国军方“利用社交媒体等各种平台来反击针对美国、盟友和伙伴的恶意影响攻击”。她指出，中国当时已开始“虚假宣传，将冠病病毒传播错误地归咎于美国”。

美国达特茅斯盖泽尔医学院传染病医学临床教授鲁西认为，美军的做法“是不可原谅的”。“听到美国政府会这样做，我感到非常沮丧、失望和灰心。”

中国驻马尼拉大使馆发言人针对路透社的报道发声明说：“全世界人民对美国军方的行为感到愤慨，这些行为暴露了美国的虚伪、恶意和双重标准。美国嘴上说尊重人权，但在菲律宾人民的生命和健康等基本人权方面却反其道而行之。”