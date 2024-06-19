缺货属特殊情况 马国政府：鸡蛋供应充足

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府指出，一些地区鸡蛋缺货可能是因为供应商在哈芝节长周末期间暂停出货与送货，并非政府调降蛋价所致。

《新海峡时报》星期三（6月19日）报道，马国国内贸易及生活费部副部长傅芝雅受访时指出，政府调降蛋价后，全马鸡蛋供应仍然足够，市场没有出现短缺问题。

她说，首相安华宣布调降蛋价前，有关当局早已和禽畜业者沟通。“业者向政府保证鸡蛋不会短缺后，政府才宣布调降蛋价。”

也是财政部长的安华星期一（17日）宣布，政府拨出1亿令吉（约2900万新元），将每颗鸡蛋的补贴额增至10仙，好让各级鸡蛋零售价一律降价三仙。

雪隆地区一些商店随后出现鸡蛋销售一空的情况。不过，马国一家连锁超市发言人说，这个周末碰上哈芝节假期，鸡蛋卖完很正常。“超市内的鸡蛋确实在星期二（18日）售罄，但隔天就有新货送到。超市通常在公共假期都不会收到新货源，因为供应商也在休假。当假期结束，鸡蛋供应就会恢复正常。”

此外，马华副总会长及柔佛州笨珍丹绒比艾区国会议员黄日昇担心，针对性柴油补贴措施的影响，将抵消政府拉低蛋价的努力。

他星期三发文告指出，大多数运送鸡蛋的车辆不在新的柴油补贴名单内，因此每托（30颗）鸡蛋的运费已涨了50仙，导致熟食小贩都在酝酿涨价。