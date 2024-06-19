土团党议员变节 丹州议长：能吉里州议席悬空

（哥打峇鲁综合讯）马来西亚吉兰丹州议长莫哈末阿玛星期三宣布，能吉里州议席即日起悬空，并交由选举委员会决定补选日期。

能吉里（Nenggiri）州议员是反对党土著团结党的莫哈末阿兹兹。他是土团党去年10月至今年3月，陆续宣布支持首相安华的七名“变心不退党”议员之一。这也是首次有变节的土团党议员的议席遭勒令悬空。

莫哈末阿兹兹星期三（6月19日）说，他对丹州议长的宣布毫不意外，但他会入禀法庭挑战这项宣布。莫哈末阿兹兹也是丹州话望生区国会议员。

土团党主席慕尤丁当天在脸书说，他欢迎丹州议会的宣布，因为这证明土团党修改党章对付变节者是合法的。

土团党六名国会议员是从去年10月12日至今年1月24日，陆续公开宣布支持安华领导的团结政府。今年3月6日，雪兰莪州巴生海峡区州议员阿都拉昔也宣布支持安华，使得变节的土团党国州议员增至七人。

不过，除了丹州议会，至今国会及雪州议会都没有悬空涉及议员的议席。雪州议长刘永山星期三受询时说，他尚未收到土团党要求悬空巴生海峡区州议席的信函，因此一切维持现状。

土团党今年3月2日召开特别全国代表大会修改党章，规定违背党意的国州议员被视为自动退党，议席须悬空。社团注册局4月1日批准土团党修章后，土团党上星期陆续通知国会议长与有关的州议长，要求悬空相关议席。