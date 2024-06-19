菲律宾副总统莎拉辞去教长职

（马尼拉综合电）菲律宾副总统莎拉星期三提交辞呈，辞去兼任的教育部长，但保留副总统职。

菲总统办公室星期三（6月19日）指出，莎拉还辞去了反叛乱工作组副主席职务。她的辞呈将于7月19日起生效。

菲总统府通讯部长加拉菲尔在一份声明中说，总统小马可斯已接受莎拉的辞呈。加拉菲尔说：“莎拉拒绝说明辞职原因。她将继续担任副总统。我们感谢她的服务。”

46岁的莎拉是菲前总统杜特尔特的女儿。马可斯和杜特尔特家族于2022年联手，由小马可斯和莎拉搭档竞选正副总统。不过，今年初以来，小马可斯和杜特尔特就一再公开舌战，令这两大政治家族的合作关系岌岌可危。如今莎拉辞去部长职，被视为她与小马可斯联盟破裂的最新迹象。

尽管小马可斯多次否认与莎拉不合，并称两人结盟的组合“团结联盟”一切不变，但莎拉近几周连连缺席小马可斯的活动，引发外界猜测两人关系生变。

去年11月，莎拉被指2022年未经国会授权动用了副总统办公室高达1亿2500万比索（约302万新元）的机密资金，众议院一些反杜特尔特家族的议员一度考虑弹劾她。

今年4月，菲一名议员公开发表声明，列举莎拉的一系列“罪名”，比如无视杜特尔特对小马可斯的攻击、在南中国海问题上保持沉默，以及在教育部工作上没有取得实质成果等，要求莎拉辞去教长职。