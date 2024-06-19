马国与中国深化经贸合作 推进东铁等大型项目

马来西亚与中国深化经贸合作，并将共同推进大型项目的建设。其中，中国计划与马国探讨将东海岸铁路项目与中老铁路及中泰铁路衔接，以实现泛亚铁路中线的构想。

配合马中建交50周年，中国总理李强星期二（6月18日）晚抵达吉隆坡，展开为期三天的正式访问。这也是李强自去年上任后首次访问马国。

马国首相安华和李强星期三（19日）上午在布城首相署举行双边会谈后，两国签署了《马中经贸合作五年规划》，以深化在经贸上的合作。

安华和李强也见证了14项合作协议的签署，涵盖农业、旅游、数码经济及绿色发展等领域。其中，中国允许马国对华出口新鲜榴梿。马中也将检讨两国公民互访的免签证安排。

马中推动东铁及“两国双园”项目

安华在会上指出，马中关系正站在新的起点上，希望借助两国建交50周年的契机，加强各层级的交流，并推进中国与亚细安的对话与合作。

李强说，中马关系在过去半个世纪不断稳步向前，走在地区国家前列。“中方愿同马方更紧密对接发展战略，更充分发挥互补优势，扎实推进东海岸铁路及‘两国双园’等重大项目建设。”

东海岸铁路（ECRL，简称东铁）是马国和中国2016年签署的大型基建项目。东铁全长665公里，贯穿马国半岛的吉兰丹、登嘉楼、彭亨及雪兰莪。两国也合作发展产业园，分别是位于中国广西的中马钦州产业园，以及位于彭亨州的马中关丹产业园。

安华和李强星期三下午也一起到雪兰莪州鹅唛，出席东铁鹅唛综合总站的动工仪式。

安华致辞时说，耗资超过500亿令吉（约143亿新元）的东铁项目将促进马国经济发展，尤其是东海岸地区。

李强则说，中方愿和马方研究，东铁与中国老挝铁路，以及中国泰国铁路相连通，让泛亚铁路中心从构想成为现实。

最近，泰国政府计划在南部兴建陆桥项目，以铁路和公路衔接泰国湾和安达曼海。有分析认为，东铁项目若衔接泰国，将有助抵消泰南陆桥项目对马国的竞争。

不过，新加坡国立大学李光耀公共政策学院高级讲师陆曦对《联合早报》分析，泰南陆桥项目是否能实现还是未知数，因此很难判断东铁的建设，是否能与陆桥项目竞争或形成互补。

分析：中国盼通过马国巩固与亚细安关系

李强访马前，先后到访了新西兰和澳大利亚。有分析认为，李强此行是为了寻求扩大中国在亚太地区的影响力和投资。

马国政治学者潘永强受访时说，马国着重于与中国达成经贸和科技合作，尤其是争取中国高新科技产业的投资。“中国则更重视地缘政治，包括马国会不会在中美博弈之间，影响北京的利益。”

马国明年将担任亚细安轮值主席国。安华和李强会面时也讨论了区域和国际课题，包括南中国海问题。

据新华社报道，安华和李强都同意，中国和亚细安国家应“自主妥善处理南中国海问题，管控矛盾分歧，促进对话合作，坚持双边解决问题”。

潘永强认为，中国期望马国在担任轮值主席国期间，帮助巩固亚细安与中国的关系，并在中美之间维持中立及平衡。

“不过，如果要马来西亚处理中国与其他东南亚国家在南中国海等问题的纠纷，则超出了马来西亚的能力。这是因为各国与中国的关系涉及不同的利益和历史，亚细安轮值主席国最多可提出倡议，缺乏主导能力。”

李强星期三也与马国国家元首苏丹依布拉欣会面，并出席了马中建交50周年晚宴。他星期四（20日）将与马国商界代表会面。