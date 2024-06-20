马国公布第二家园计划新框架 增设经济特区组别

马来西亚政府上周通过的第二家园计划新框架，增设了经济与金融特区组别，相信是为了吸引有意进驻柔佛—新加坡经济特区及森林城市金融特区的投资者。

不过，当局提高了整体申请门槛，包括强制所有第二家园计划（MM2H）申请者必须在马国置产，并且都不具申请永久居民身份的资格。业者认为新条件过于严苛，可能导致许多潜在申请者却步。

马国旅游、艺术及文化部长张庆信上星期五（6月14日）在脸书发文告说，根据新框架，申请者按不同条件划分为白银、黄金和铂金组别。申请者的定期存款要求为白银组15万美元（约20万新元），黄金组50万美元，以及铂金组100万美元。申请者须年满25岁，每年在马国居留至少90天。

这个和旅游部去年12月推出的优化版的第二家园计划相比，定存要求整体调高。新框架规定，只有铂金组的申请者可参与商业和投资活动或工作，其他组别的申请者须另行申请准证。

张庆信在介绍新框架时只提到这三个申请组别，不过，根据旅游部官方网站的资料，这次其实新增了经济与金融特区组别。

《联合早报》记者向当局查证，了解到确实新增了经济与金融特区组别，但当局没有说明具体针对哪些经济特区。业界相信，这是为了柔佛—新加坡经济特区，以及森林城市金融计划而设。

根据旅游部官网资料，经济与金融特区组别的申请者须年满21岁。50岁以下的申请者须拥有6万5000美元的定存，50岁及以上则为3万2000美元，签证的最长期限为10年，之后每五年必须更新。

所有申请者须在马国置产

新的框架还规定所有申请者必须在马国置产。其中，白银组的申请者须购买价值60万令吉或以上的房产，黄金组100万令吉，铂金组200万令吉。经济特区组别的申请者必须通过指定发展商置产，房子的最低价值交由各州政府决定。

申请者添置的房产在10年内不准出售，除非为了升级房子而获准转售。

这是第二家园计划自2002年推出以来，当局首次强制申请者必须在马国置产。这让许多申请者哗然，网上的讨论区也掀起热议。

中国上海人王青（41岁，YouTube博主）刚在去年初获得第二家园通行证。他接受《联合早报》访问时说，虽然新条件不会影响之前的申请者，但他身边的朋友还是担心五年后更新签证时，必须符合更严苛的条件。“第二家园的申请条件一直在改变，令申请者没有安全感。”

他认为，当局强制置产的举措可能令原先决心不强的潜在申请者却步，因为这将限制申请者的现金流，并且须考虑房产10年后的价值回报。

澳大利亚居民克法业（Kifayet Shah）也在脸书的第二家园讨论区留言道：“当局宣布新条件之前，我对第二家园非常感兴趣，但我现在已改变主意，因为觉得这项计划不再值得。”

他说，申请第二家园的费用变得昂贵。“况且，第二家园不是永久签证，若是在其他国家，购买房产就可以申请‘绿卡’了。”

马国在去年底公布的版本中，允许铂金组的申请者根据移民局条款申请永久居留权。不过，由于第二家园计划的申请者主要是中国公民，反对党批评政府这么做是为了让中国人成为永久居民，典当国家利益。

第二家园计划全国顾问协会总会长刘荣发接受《联合早报》访问时说，第二家园计划若能促进房地产及经济发展固然是好事，但如果强制置产的新规导致申请人数下降，可能适得其反，达不到预期效果。

代理公司须重新申请执照

另一方面，马国政府决定不沿用原有的第二家园计划代理，现有的代理必须在执照过期后重新提出申请。代理公司的营运资本要求也从原来的5万令吉提高至20万令吉，并须缴付20万令吉的银行担保金。

张庆信说，新框架无意为难任何人，而是希望提高代理公司的可信度和责任感，为申请者提供更全面的保障。

不过，代理公司Aspire第二家园计划公司首席总监陈科元受访时说，第二家园过去几年几经波折，加上冠病疫情的冲击，已导致很多代理元气大伤。

“目前，申请者人数跟疫情前相比已减少很多，许多代理公司的规模也缩小了。如今，代理须花40万令吉申请执照，对许多代理而言是很大的挑战。”

刘荣发也说，在西马200多个代理当中，可能有半数无法达到申请执照的标准。他认为，这可能影响政府推动第二家园计划的努力。