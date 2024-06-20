菲律宾指责中国海警“犹如海盗”

（马尼拉综合电）菲律宾军方发布星期一与中国船只在南中国海发生碰撞的视频，指责中国海警故意冲撞及非法登上菲运补船，并夺走菲方人员枪械的做法“如同海盗”。

中菲两国船只星期一（6月17日）在南中国海有争议的水域发生碰撞，两国互指对方须为事件负责。

菲武装部队星期三（19日）晚首次公布多段现场视频，并指中国海警向菲海军人员投掷催泪弹、石块，以及使用刺眼的频闪灯。

根据菲方公布的对峙画面，在警报声响起之际，中国海警高声叫喊，并挥舞着棍棒、刀具和斧头等武器，还向菲方人员抛掷石块和其他物品，以及用棍棒击打菲方充气艇。

菲军声称，一名手持斧头的中国海警威胁要伤害一名菲海军；一名菲海军在对峙中拇指被砍断。“在这场暴力冲突中，中国海警还发射催泪弹，加剧了混乱。”

菲武装部队总司令布劳纳说：“在我看来，这就是海盗行为。他们（中国海警）非法登上我们的船只，抢走我们的设备……所作所为就像海盗一样。”

中国官媒《环球时报》也发布了事发当天的视频，视频中未见中方人员挥舞武器。中国外交部强调，中国海警当时的执法专业克制，并称没有对菲方人员直接采取措施。中国也敦促菲律宾“立即停止侵权挑衅的行径”。

此前，中国海警指菲补给船危险接近及蓄意碰撞中方正常航行的船只，迫使中方采取警告拦阻、登临检查、强制驱离等管制措施。

针对中菲的最新冲突，美国国务卿布林肯星期三和菲外交部长马纳洛通电话时，指中国的行为破坏区域和平与稳定，使南中国海局势升级。

根据美国国务院发布的声明，布林肯在通话中强调了美国在《共同防御条约》中对菲律宾的坚定承诺。