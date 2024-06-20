泰国预算案刺激经济 预计增长达3.5%

（曼谷综合讯）泰国首相社德他提交总额3万7500亿泰铢（约1381亿新元）的2025财年预算案。尽管赤字扩大，但他坚持这有助于刺激国家经济，预计明年的经济增长率可达2.5%至3.5%。

泰国新财政年自10月1日开始，社德他星期三（6月19日）告诉国会，2025财年预算案是2024财年预算案的延续，重点在发展包括旅游业、医疗健康、农业和食品、工业交通运输和航空工业等主要产业。

在旅游业方面，泰国政府预计全年入境游客超过3670万人次，恢复到冠病疫情前的水平。为此，政府将扩大当地的机场网络，提高航空运输能力，并连接公路、铁路、船舶等，使泰国成为前往柬埔寨、老挝、缅甸和越南（CLMV）的交通枢纽。

社德他说，这份预算案将发挥泰国经济潜力，为人民和国家创造更多收入。他说，泰国经济增长将受到出口持续增加、全球经济复苏、消费增长、私人投资增加、旅游业复苏及今年第三季度推出的“数码钱包”计划推动。

他特别提到，数码钱包计划将创造“经济旋风”，从基层刺激泰国经济，带来广泛的消费，并大幅增加商品生产和就业机会。

数码钱包计划是社德他和为泰党去年大选的承诺之一。政府将给16岁以上泰国公民每人1万泰铢，以带动消费促进经济增长，此计划总额达5000亿泰铢。

去年，泰国经济仅增长1.9%，落后于地区其他国家；泰国今年的目标是至少增长3%。

根据新预算案，2025财年的支出将比现年增长7.8%，预算赤字则增长24.9%，达8660亿泰铢，占国内生产总值（GDP）的4.4%。

社德他说：“此次赤字预算对于振兴经济至关重要，这样才能实现大幅增长。大量资金将从国家流向私营部门，从而产生产品和服务支出，并在经济体系中继续流通。”

反对党批评属民粹主义无利经济

不过，反对党批评这份预算意在解决政府本身的危机，而不是国家的紧迫问题，其中的数码钱包成为众矢之的。

泰国反对党领袖、前进党党魁猜他瓦说，新的预算案缺乏明确的政策目标，也未能反映国家的现实情况。他批评数码钱包计划时说：“这种民粹主义政策不会刺激生产、投资或就业。”

他认为，政府若要拯救经济，应把重点放在增加投资，比如实现工业部门的现代化发展。