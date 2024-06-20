互相延长免签期限 马中发布联合声明

（吉隆坡综合讯）马来西亚与中国宣布相互延长免签政策的实施期限，其中，中国同意延长马国公民免签入境政策至2025年底，马国则将延长中国公民免签措施至2026年底。

两国也同意一起推动舞狮列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表名录，保护共同的历史文化遗产。

中国总理李强星期四（6月20日）结束对马国的三天正式访问。两国当天发布联合声明说，这些都是双方为促进友好关系而持续展开的努力。

马国和中国去年12月1日落实为期一年的免签政策。当时中国同意马国公民可免签入境不超过15天，中国公民则可免签证入境马国30天。本月初，马国副首相阿末扎希访华时，中国同意马方的建议，延长马国游客免签证入境的天数至30天。

根据联合声明，两国领导人欢迎双方继续磋商互免签证措施，为两国公民提供便利。

声明说，马国也欢迎中国申请加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP），并重申CPTPP对所有满足“奥克兰三原则”的经济体加入保持开放。

奥克兰三原则是指，达到CPTPP协定的高标规范、历来遵循贸易规范与承诺的记录良好，以及CPTPP既有成员全数同意。

马中两国也将持续推进区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），尽快完成中国与亚细安自贸区3.0版的谈判。

南中国海议题方面，双方强调维护南中国海和平、安全与稳定的重要性，同意依照包括“联合国海洋法公约”在内的国际法，通过友好磋商和谈判，以和平方式解决争议。双方也将尽快启动双边海上问题对话机制，加强海事对话合作。

声明说，双方将同其他亚细安国家一起努力，全面、有效和完整落实“南中国海各方行为宣言”，并积极推动“南中国海行为准则”。