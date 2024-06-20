泰国工业联合会吁提高中国产品进口税

（曼谷综合讯）泰国工业联合会促请政府提高中国产品的进口税，或限制这些产品进口，以防止泰国工厂因无法与低价进口的中国产品竞争而倒闭。

由于生产成本居高不下，加上中国低价进口产品涌入市场，导致泰国企业难以竞争，许多工厂纷纷倒闭，其中钢铁和金属行业受到的打击最大。

泰国公共电视台报道，根据泰国工业联合会的数据，今年首五个月，当地共有567家工厂倒闭，平均每星期28家，造成约1万5000个工作岗位流失。

泰国工业联合会属下有45个工业组织。据统计，去年平均每星期有26家工厂倒闭。

泰国工业联合会副主席那瓦说：“和过去两年相比，工厂倒闭的趋势正在恶化。这是因为美国、欧盟和中国之间持续的贸易冲突，以及廉价商品不断涌入亚细安地区。”

那瓦促请泰国政府保护受低价中国进口产品打击最严重的工业。除了增加关税和限制中国进口产品，他认为政府还应该考虑降低国内生产成本，包括燃料、物流和原材料的成本，并帮助泰国工业重组，以提高竞争力。

泰国工业联合会副主席另一名比格通指出，联合会正密切关注工厂倒闭的趋势。“持续的高生产成本，包括高利率，令人担心可能会有更多工厂倒闭。”

泰国制造业者此前呼吁政府，采取行动打击中国的低价进口商品倾销，以免更多工厂倒闭。