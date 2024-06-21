土团党要求国会及雪州议长宣布变节议员议席悬空

（吉隆坡／沙亚南综合讯）马来西亚反对党土著团结党分别向国会下议院及雪兰莪州议会提交通知书，表明土团党七名“变心不退党”的国州议员已自动退党，要求议长宣布他们的议席悬空。

土团党副主席罗纳建迪和雪州土团党主席阿兹敏，先后在星期四及星期五（6月20日及21日）提交了相关通知书，指公开表态支持首相安华的六名土团党国会议员，即霹雳州武吉甘当区的赛阿布胡申、江沙区的依斯干达、纳闽直辖区的苏海里、吉兰丹州话望生国会区的莫哈末阿兹兹、日里区的扎哈里、雪兰莪州丹绒加弄区的祖卡夫佩里，以及雪州巴生海峡区州议员阿都拉昔已自动退党，要求议长宣布他们的议席悬空，以举行补选。

阿兹敏星期五提交通知书给雪州议长刘永山后对记者说：“根据州宪法，议长须在21天内确认议席悬空，并通知选举委员会。”

此前一天，兼任土团党党督的罗纳建迪也向国会下议院议长佐哈里提交通知书，要求宣布上述六个国会议席悬空。

丹州议长莫哈末阿玛则在星期三率先宣布，话望生区国会议员莫哈末阿兹兹所掌控的能吉里州议席已然悬空。

土团党七名议员是在去年10月至今年3月间，陆续公开支持安华领导的团结政府。不过，他们都没有退党，因此并不违反反跳槽法令，无须空出议席。

土团党为此在今年3月2日召开特别代表大会修改党章，规定违背党意的国州议员被视为自动退党，必须空出议席。社团注册局4月1日批准土团党修章。