柔佛向砂拉越取经推广使用氢能源

（新山综合讯）马来西亚柔佛州政府有意与砂拉越就再生能源倡议展开合作，尤其是氢能源使用方面，并建议柔佛—新加坡经济特区考虑将来使用氢能源。

柔佛永续发展中心主席哈斯尼说，柔佛州务大臣翁哈菲兹本月底会带领州政府代表团访问砂拉越，了解当地使用氢能源的情况，以探讨双方合作及在柔佛推广使用这种新能源。

马国百丽环球集团与大华银行星期四（6月20日）签署协议，在柔佛发展旗下首个绿色工业园。哈斯尼在签署活动上致词时说，马国已定下2050年实现净零排放的目标，柔佛也一直通过各种方法努力降低二氧化碳排放量，以协助国家实现这个目标。

他指出，备受关注的柔新经济特区也会朝可持续方向发展，因此柔州政府有意在这个特区内使用氢能源。

砂拉越可谓马国发展绿色氢能源中心的先驱。早在2019年，砂拉越就制定了氢能源发展蓝图，希望借助当地强大的水力发电来生产更清洁的氢气。

砂拉越目前和日本、韩国等国合作发展绿色氢能源，包括一项总额42亿美元（约57亿新元）的氢能源中心开放项目，以在民都鲁及古晋地区建氢工厂。这些项目将在2028年开始运作，使砂拉越氢能源中心成为全球最大的清洁能源生产商之一。

马国联邦政府放眼2027年实现氢出口，并在2050年成为绿色氢能源出口大国。

马国致力发展为区域数据枢纽

此外，马国也致力于发展成为本区域的数据枢纽，并推动柔佛成为相关投资的首选地。目前，柔佛已有九个数据中心项目完成建设，总电力容量达1280兆瓦。另有六个项目在建设阶段，估计总电力容量为1490兆瓦。

柔州负责投资、商贸、消费事务及人力资源的行政议员（州内阁部长）李廷汉星期四在脸书说，除了上述15个数据中心项目，还有30个建设数据中心的项目正在审批阶段。

李廷汉星期三主持了柔州数据中心协调与发展委员会的首次会议。他在脸书透露，委员会议决，柔州数据中心将重点关注使用可再生技术，以及节约电力和水资源。

他说，柔州政府已采取一些措施，包括和有关当局讨论及制定发展指南，确保数据中心的开发获得妥善规划，并且真正惠及柔佛子民。