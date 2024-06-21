柔佛边佳兰开始清理油污 新加坡分享信息助清理工作

（新山综合讯）马来西亚柔佛州政府称，涉及新加坡巴西班让码头撞船事故船务公司的保险公司，已委任承包商到柔佛边佳兰海域展开油污清理工作。

柔佛州负责卫生与环境事务的行政议员（州内阁部长）林添顺星期四（6月20日）说，漏油事故发生后，新加坡国家环境局星期二（18日）通知柔佛环境局。当局接获通知后，立即通报各相关单位并展开海上巡逻；边佳兰市议会随后通知当局，指在边佳兰四湾海滩发现油污。

林添顺星期五（21日）在脸书发文说，经过各方协调及努力，清理工作由相关的保险公司负责，所有费用也由保险公司承担。

油污清理工作星期五早上9时30分在哥打丁宜县的边佳兰四湾（Sungai Rengit）及五湾（Teluk Rumunia）海滩展开，两个海滩约一公里长的海岸线都出现油污。

林添顺说，柔佛环境局、哥打丁宜县署、海事局等相关单位会持续监督情况，确保一切顺利。“柔佛环境局与新加坡国家环境局也会保持密切联系及共享资料，确保这次的油渍污染事件能有效解决。”

新加坡海事及港务管理局发言人星期五（6月21日）答复《联合早报》询问时指出，当局已向马国和印度尼西亚通报了漏油事故，并在樟宜附近发现浮油后，进一步通知马国，油可能会流入马国水域。

海事局发言人说，马国星期三告知在柔佛附近发现了一些浮油。目前我国正在分享相关信息，以协助马国的清理工作。

新加坡、马国及印尼是循环基金委员会（Revolving Fund Committee）的成员，这三个沿海国家可针对马六甲海峡和新加坡海峡的漏油和清理行动，提出要求和给予支援。