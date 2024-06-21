菲不援引美菲共同防御条约回应中国

（马尼拉综合电）尽管菲律宾申诉最近在南中国海的中菲对峙中，有八名菲军人受伤，其中一人手指被砍断，但菲律宾不考虑援引与美国的共同防御条约应对中国。

菲律宾总统府发言人贝萨民星期五（6月21日）在媒体简报会上，被询及菲方会否就与中国的最新冲突，要求美国履行《美菲共同防御条约》时说：“我们尚不准备将此事归类为武装袭击。”

根据这项条约，在太平洋海域，若美菲领土及军队、船舶或飞机受到武装攻击，两国将采取共同军事行动应对。中菲近来因南中国海问题的关系紧张不断升温，美国多次重申《美菲共同防御条约》适用于“在南中国海任何地方”对包括菲海岸警卫队在内的武装袭击。

不过，对于中菲两国船只星期一在南中国海争议水域碰撞，并导致八个菲律宾军人受伤一事，贝萨民说，这“可能是误会或意外”，并指中方只是使用砍刀、斧头等，没有其他“过分”的武器。

他说，菲国家海事理事会已向总统小马可斯建议，继续且定期给坐滩阿云津礁（中国称仁爱礁）的马德雷山号轮换人员和给予补给。

中国外交部发言人林剑星期五在例行记者会上回应记者的问题时强调，造成当前局势的根源在于菲方违背承诺，拒不拖走在仁爱礁非法“坐滩”的军舰，且执意运送建筑材料妄图加固。

他说：“这是菲方在南中国海对中方长期侵权挑衅的铁证……我们奉劝菲方，立即停止侵权挑衅行径，尽快回到通过对话协商妥善管控分歧的正确轨道。”

中菲船只星期一发生碰撞后，两国互指对方须为事件负责。菲方连日来批评中方在菲人员执行补给任务时展开“非法和攻击性行为”；中国则反驳，菲方“以不专业方式，故意危险接近中方正常航行船只”，导致发生擦碰。中方强调中国海警当时的执法专业克制，并称没有对菲方人员直接采取措施。

中菲双方各执一词之际，菲律宾一个有17个商会组成的商业联合会星期五发文告，谴责对菲武装部队、海岸警卫队及只为谋求生计的菲律宾人的持续骚扰行为。

他们在文告中没有提到中国，但在南中国海局势紧张时刻做出谴责，明显是针对中国。他们说：“我们呼吁大家团结一致，以非暴力方式解决问题，以及尊重我们作为一个爱好和平的国家的权利。”