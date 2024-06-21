美国助理国务卿访越 推进深化与河内关系

（华盛顿综合电）俄罗斯总统普京访问越南加强双边关系后，美国对美越关系回应称，华盛顿将继续专注于深化与河内的关系。

华盛顿在普京于星期三（6月19日）抵达河内几个小时后宣布，负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达将于周五和周六（21日、22日）访问越南。

美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达星期五和星期六访问越南，寻求继续深化美越关系。（法新社）

美国国务院在宣布康达出访越南时说，康达将“重申美国支持一个强大、独立、有韧性和繁荣的越南”，并“强调美国对实施美越全面战略合作伙伴关系的坚定承诺”。

美国和越南是在去年9月将关系提升为全面战略关系，这是越南最高的外交关系级别。俄罗斯同样与越南有全面战略伙伴关系。

越南接待普京遭华盛顿严厉批评。美国驻越南大使馆周一（17日）说，任何国家都不应该给普京一个平台来宣传他的侵略战争，或者让他将暴行正常化。

美国国家安全委员会发言人柯比在记者会上被问及美国是否认为普京会寻求越南对乌克兰战争的支持时说，华盛顿希望河内继续遵守联合国关于尊重领土完整的原则。

柯比强调了美国去年与越南的双边关系升级，并补充道：“我们将致力于继续深化、扩大和改善这种关系，以实现双方及本区域的共同利益。”

一些分析师认为，河内可能认为接待普京不会带来实质后果，因为华盛顿仍须依靠与越南的良好关系，来对抗衡与中国在印太地区的竞争。

不过，美国丹尼尔·井上亚太安全研究中心教授武文指出，越南还在等美国决定是否给予越南市场经济地位，此番越南接待普京可能影响这个决策。美国政府将在7月26日前作出决定。