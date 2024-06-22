社德他：泰国将合法化赌场和建设核电厂

（曼谷综合电）泰国首相社德他星期六在首个每月电视演讲中说，政府将合法化赌场和建设核电厂，以遏制非法赌博并降低电力成本。

彭博社报道，社德他当天（6月22日）在预录电视演讲中，为合法化赌场和兴建核电厂这两大计划展开宣传，争取民意支持。

他指出，合法化赌场将能更好地监管博彩事业，遏制非法赌博；而核能发电成本较低，开发核电能降低电费，缓解民众对电费高企的不满。

他说：“我们必须承认地下赌博是个严重问题，应当通过（赌场）合法化来解决……我们需要时间让人民了解核电，因为大多数人不希望核电厂建在自己的邻里。”

泰国国会3月间通过了特别委员会起草的一份报告，报告建议兴建设有合法赌场的大型综合娱乐场所，以吸引高消费游客。泰国政府估计，这类综合娱乐场所开业首年可创造税收总额120亿泰铢（约4.43亿新元）。

泰国财政部副部长朱拉汶日前透露，财政部计划在三四周内向内阁提出合法化赌场的法律草案。他说，财政部向16个相关机构采集了意见，它们全都认为合法化赌场能提振经济增长。

赌场目前在泰国属于非法，唯一合法的赌博活动是国家管控的赛马和博彩事业。但坊间的非法赌博、赌球、地下赌场等活动相当常见。

路透社报道，社德他上月底出席一项活动时表示，泰国的天然气储量正在减少，为此泰国正在探讨发展小型模块化反应堆（small modular reactor）发电厂。

他说：“我们的绿色转型目标是东南亚最雄心勃勃的目标之一，我们制定了全面的路线图，要在2040年实现50%的发电量为可再生能源。”

目前东南亚还没有一个国家运用核反应堆，虽然有几个国家在寻求开发民用核计划，包括通过采用小型模块化反应堆技术。

根据国际原子能机构介绍，小型模块化反应堆是先进核反应堆，它的发电能力约为传统核动力堆的三分之一。

泰国过去曾计划发展核能，原定首座核能发电厂在2020年建成及开始运营，但这个计划因2011年日本福岛核事故而推迟至今。

泰国电力来源主要依赖天然气，占当地发电量的三分之二。不过，由于国内天然气储量下降，泰国近年来增加了液化天然气的进口量。

可再生能源包括太阳能、风能和水能目前占泰国总发电量约23%，泰国也从邻国老挝的水电项目购买电力。

根据泰国2018年至2037年的电力发展计划，当局希望能源来源的比重为天然气占53%、可再生能源36%，煤炭和其他化石燃料11%。

除了泰国，越南和菲律宾也对核能感兴趣。越南工贸部长阮鸿延2022年5月对国会说，发展核能是全球必然趋势。这似乎预示越南政府可能重启六年前因日本福岛核灾发生后喊停的核电厂发展计划；菲律宾总统小马可斯上任后表明将探讨重启巴丹核电厂的可能性。巴丹核电厂建于老马可斯执政期间，1986年老马可斯政权被推翻后，就一直处于休眠状态。