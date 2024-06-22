安华指不能完全切割与以色列有关系公司

（八打灵再也综合讯）马来西亚机场控股公司私有化献议因涉及亲以色列公司，在马国掀起巨大争议。首相兼财政部长安华强调，政府坚持不与所有在以色列营运的公司合作，但若扩大相关抵制到在其他国家营运，且和以色列有关系的公司，恐怕会重创马国经济。

他抨击反对党炒作亲以公司将持有马国机场控股公司股权的课题时说，马国不可能跟所有被指和以色列有关系的外国公司断绝合作，因为这会损害国家经济。

安华星期五（6月21日）出席公开活动后受询时告诉记者：“那些在美国、德国、中国等运作且与以色列有关系的公司，我们目前没有能力取消和他们的合作，因为会影响国家经济。”

他也提醒各方，特别是反对党，不要借题发挥，把贝莱德公司（BlackRock）参与有利马国机场控股重组的计划当成政治秀。

他补充说，在机场控股私有化献议课题上，马国当局是先与全球基础设施合作伙伴（Global Infrastructure Partners，简称GIP）谈判，而被指亲以的贝莱德，是在去年底才宣布接管GIP。

马国投资、贸易及工业部长东姑扎夫鲁本月初曾说明，贝莱德是全球最大的资本巨头，阿布扎比、科威特、沙特阿拉伯和卡塔尔的主权基金也持有贝莱德股票，因此它不是以色列人所持有。

今年5月15日，马国国库控股及公积金局领导的财团Gateway Development Alliance（简称GDA）宣布，有条件献购未持有的马国机场控股公司股份，交易价值逾120亿令吉（约34亿新元）。

GDA的另两个股东是阿布扎比投资局的全资子公司，以及总部设在美国纽约的GIP。不过，马国反对党土著团结党称，GIP隶属贝莱德，而贝莱德大量投资为以色列提供武器的供应商，因此反对这项收购计划。