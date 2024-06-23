小马可斯重申和平立场：不挑起战争但坚定捍卫权益

（马尼拉综合电）菲律宾总统小马可斯说，尽管与中国的海上对抗不断升级，但菲律宾不会挑起战争，且始终致力于和平解决争端。

小马可斯星期天（6月23日）到负责监管南中国海的西部司令部。他向部队发表演讲时说：“在保卫国家的过程中，我们坚持菲律宾人的本性，那就是希望和平解决所有这些问题。”他强调：“我们拒绝跟随那些迫使我们在大国竞争中选边站的规则。”

小马可斯赞扬在17日当天，80名参与菲中海上对抗的菲方人员，并颁发奖章给在事件中断指的军人。

尽管在讲话中没有直接提及中国，但小马可斯赞扬菲方人员在面对“强烈挑衅”时保持克制，并强调菲律宾始终按照国际法行使自由和权利。

他说：“在履行职责时，我们不会诉诸武力或恐吓，也不会故意伤害任何人。我们立场坚定。我们冷静和平的态度不应被误认为是默许。”

中菲船只17日在南中国海有争议的水域发生碰撞。菲方指中国海警船故意冲撞及非法登上菲运补船，导致八名菲军人受伤，其中一人手指被砍断。中国外交部驳斥说，菲方故意危险接近及蓄意碰撞中方正常航行的船只，并指中方采取的必要措施是合法的，执法时也保持专业克制，没有对菲方人员直接采取措施。

美国等多个国家事后谴责中国海警对菲律宾海上补给任务的干预行动，美国还重申与菲方的共同防御条约的承诺。

美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达星期六（22日）在越南首都河内说，南中国海局势令人深感忧虑，并称中国“严重破坏了稳定”。

菲方澄清：菲军人断指纯属意外

不过，菲海岸警卫队发言人塔里拉澄清，在对抗事件中，菲方一名军人断指纯属意外，中国海警并无意致伤和挑衅菲方人员，各界不应误读为武装冲突。

他说，虽然中国海警登上菲方船只时带了刀、斧头等武器，但他们的意图是要破坏船只设备，阻止菲方的补给任务，而不是要与菲人员作战。“他们不是要展开武装攻击，而是阻止菲律宾的补给任务。”

塔里拉这番言论是在呼应菲律宾总统府发言人贝萨民星期五（21日）的说法。贝萨民当时受询时说，菲方不准备将此事归类为武装袭击，因此不考虑援引与美国的共同防御条约应对中国。

中国抗议菲延伸大陆架主张

另据《菲律宾星报》报道，中国常驻联合国代表团18日致函联合国秘书长古特雷斯，抗议菲律宾向联合国声明拥有南中国海延伸大陆架权利一事，并要求联合国不要考虑这项申请。

中国政府在信函中说，菲律宾要求延长面向南中国海的西巴拉望（West Palawan）地区的菲律宾大陆架（extended continental shelf），将200海里专属经济区延伸至350海里的主张，“严重侵犯中国在南海的主权、主权权利和管辖权”，因此“严正要求联合国大陆架界限委员会不要审议菲律宾提交的划界案”。

菲律宾是在15日，即中国赋予海警更大执法权的新法规实施的同一天，向联合国申请对南中国海延伸大陆架权利，以维护菲律宾利益。根据中国的新规，中国海警可以未经审讯，拘留非法入侵领海的人员长达60天。