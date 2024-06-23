马哈迪：阿都拉与纳吉导致马来族分裂

（吉隆坡综合讯）马来西亚前首相马哈迪认为，他首次担任首相的22年间，大多数马来族支持巫统。他的继任者阿都拉和纳吉领导巫统时，巫统失去马来族的支持，以致马来族至今四分五裂而无法主导国会。

网络媒体“自由今日大马”星期天（6月23日）刊发与马哈迪进行的专访。马哈迪说，他1981年至2003年担任首相时，领导巫统与国阵在五届全国大选拿下国会下议院超过三分之二的议席。

“他（阿都拉）2008年参加大选时，国阵失去五州政权。那是巫统分裂的开端，人们也不再支持巫统。”

他说，国阵2008年大选失去国会三分之二优势，以及槟城、吉打、雪兰莪、霹雳和吉兰丹五州政权，是因为阿都拉自2004年以来的执政表现欠佳。

马哈迪没说的是，他在2003年10月交棒阿都拉后，阿都拉领导的国阵在2004年3月全国大选打着清廉肃贪等“去马哈迪化”旗号，拿下全国219个国会议席中的199个，或91%的议席，是国阵历来最辉煌的大选成绩。

阿都拉2008年3月大选遇挫后，马哈迪鼓动巫统内部施压阿都拉退位。阿都拉在2009年3月的巫统大会宣布辞去主席职，同年4月3日宣布辞去首相职。这些职务都由纳吉接任。

对于纳吉，马哈迪指他卷入一马公司丑闻，严重损害巫统的信誉和支持率，也让马来族分裂的情况进一步恶化。

“离开巫统的人开始创办新政党，马来人如今分裂成四五个政党。”

马哈迪所指的新政党，有两个是他成立的，即2016年9月成立的土著团结党和2020年8月成立的祖国斗士党。