唱遍欧美 印尼女回教徒重金属乐队打破刻板印象

（雅加达路透电）印度尼西亚著名的女子重金属乐队“喧闹之声”受邀参加全球最大规模的露天音乐节，不仅标志着印尼摇滚乐走向国际，更打破了人们对女性及宗教的刻板印象，因为这个乐团由三名戴着头巾的年轻女回教徒组成。

2014年，印尼西爪哇省三名女高中生组成“喧闹之声”（Voice of Baceprot）。10年来，她们从家乡唱遍全国，再从美国唱到法国，并在来临的星期五（6月28日）踏足英国，成为首个在格拉斯顿伯里音乐节（Glastonbury Festival）演出的印尼乐团。

现年24岁的主唱兼吉他手菲尔达受访时说，这场演出除了向国际展示她们的音乐，更大的挑战是要打破人们对女性回教徒逆来顺受，以及回教徒都是好战分子的刻板印象。

菲尔达、贝斯手薇蒂（23岁）及鼓手尤依斯（24岁）的乐团名字中的Baceprot，在她们的母语巽他语中是吵杂和喧闹的意思。乐团成立之初，确实遭受许多杂音困扰。

菲尔达说，她们过去常被人辱骂，她的家人还建议她接受宗教治疗，还曾有美国观众称她们是武装分子。

她感叹人们只关注她们的外表，而不是她们的音乐。“一开始我们没有归属感……我们就像罪犯一样。”

薇蒂补充：“在我们村子里，金属乐被认为是邪恶的，不适合女性，更别说是戴头巾（回教徒）的女性。”

不过，对梦想的热爱与坚持，加上实力，让她们的音乐受到越来越多人的关注和认可。如今登上世界舞台，薇蒂说：“我们不仅代表‘喧闹之声’，也为我们的国家发声。”