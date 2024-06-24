普拉博沃限制免费午餐预算 缓解财赤担忧

（雅加达彭博电）印度尼西亚候任总统普拉博沃已经决定将其免费营养午餐计划的预算限制在71万亿印尼盾（约58亿新元），这缓解了市场对此计划可能扩大财政预算赤字的担忧。

《雅加达邮报》报道，普拉博沃经济过渡团队成员托马斯星期一（6月24日）在新闻发布会上说，现任政府为免费营养午餐计划提出的预算将确保财赤保持在强制性的3%上限以下。“候任总统致力于实现现任政府和议会商定的财赤目标。”

印尼在1997年亚洲金融风暴后，立法限制财赤占国内生产总值（GDP）比率不能超过3%。

免费营养午餐是普拉博沃的标志性竞选承诺。即将在10月出任总统的普拉博沃计划为超过8200万名从学前班到高中的学生免费提供均衡和健康的膳食，以提高儿童的教育和健康水平。

国际信评机构和世界银行此前警告，普拉博沃的竞选承诺可能使印尼财政政策进一步扩张，增加不确定性。也有多家国际金融服务公司也对印尼未来新政府动用庞大的国家预算开支表示关注。

彭博社6月早些时候报道称，普拉博沃计划在其第一个任期结束前，将债务与GDP的比率从目前的39%提高到50%，以便为选前承诺提供资金，这导致印尼债券和印尼盾暴跌。

不过，普拉博沃的经济过渡团队否认了这一报道，托马斯星期一也再次驳斥了这一说法。在得到普拉博沃领导的新政府将继续实行审慎的财政政策的保证后，市场重拾信心，印尼债券和印尼盾都上涨。

托马斯指出，虽然新政府和卸任政府都同意提供资金，但该计划仍需议会批准。

印尼财长慕燕妮在同一场新闻发布会上表示，该计划的资金已纳入2025年预算草案提出的赤字范围，印尼2024年的预算赤字有望保持在GDP的3%以下。

印尼前财长查蒂布说：“在全球经济环境不确定的情况下，预计美国明年的利率仍将居高不下，因此解释如何维持财政纪律至关重要。”