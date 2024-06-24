马六甲州委任范冰冰为旅游大使 马国民众褒贬不一

马来西亚马六甲州政府委任中国女星范冰冰为旅游年亲善大使，在中国带动了搜索马六甲的热潮。不过，马国民众对于让中国艺人担任旅游大使的看法褒贬不一，反对党更质疑州政府的决定不当。

马六甲州政府日前委任范冰冰为“2024年马六甲旅游年亲善大使”。当局还在马六甲老街丰兴巷的外墙上，绘上范冰冰在电视剧《武媚娘传奇》中饰演的武则天角色的肖像壁画，作为新打卡景点。

范冰冰6月14日到马六甲进行为期三天的宣传活动，所到之处都吸引了大批人潮。她除了到红屋、古城门和峇峇及娘惹博物馆等景点亮相，也出席了与国家元首苏丹依布拉欣的茶会。

范冰冰的经纪人张馨灵之后在脸书引述数据指出，范冰冰访问马六甲期间，网民在微信上对马六甲的搜索次数大增；在6月14日及15日，搜索“范冰冰”的次数多达7亿次，“马六甲”则超过3亿次。

马国旅游业者认为，范冰冰的明星效应能为马六甲吸引更多中国游客，并带动其他地区的旅游业发展。

马来西亚华人旅游业公会柔佛分会主席郑建全对《联合早报》分析说，中国有14亿人口，游客市场庞大。“中国游客要到马六甲，必须经由吉隆坡、槟城或柔佛的机场入境，因此也可带动这些地方的旅游业。”

郑建全认为，委任范冰冰为马六甲旅游亲善大使的决定相当及时。“今年是马中建交50周年，两国也刚宣布延长签证措施至2026年，马六甲正好搭上这趟顺风车。”

马六甲居民余慧洁（20岁，学生）观察到，范冰冰到访马六甲期间，当地各景点的游客人数明显变多，商家及小贩的生意也大增。

她受访时说：“范冰冰能让更多人认识马六甲。小红书上有很多关于范冰冰来马六甲的讨论，她的中国粉丝还专程飞来见偶像。”

民众批评范冰冰与马六甲沾不上关系

虽然范冰冰掀起了热潮，但不少民众批评范冰冰与马六甲沾不上关系，并质疑州政府为何不委任本地艺人为旅游亲善大使。

在吉隆坡经商的陈屏丽（60岁）受访时就说，旅游亲善大使应该要有代表性，当局应委任马国艺人担任这个职务。“很多马来西亚艺人在中国也很红，如果要吸引国际游客，马来西亚出生的奥斯卡影后杨紫琼不是更适合的人选吗？”

保险经济莫哈末哈思万（43岁）也说，马六甲旅游年不应只着重吸引中国游客。“中国以外的游客未必认识范冰冰。况且，范冰冰在中国已被封杀了。”

范冰冰2018年卷入逃税风波而遭中国封杀，此后将事业转移到海外市场。今年4月，她应泰国旅游局邀请，宣传泼水节活动。

另一方面，伊斯兰党也批评州政府委任外国艺人的决定不当，并指范冰冰无法带出马六甲作为回教传教及学术中心的形象。

伊党党报《哈拉卡》引述伊党甲州联委会主席旺扎西迪说，邀请国际影星担任旅游大使，经费庞大，这些资金原本可用来资助贫困的民众。

马六甲首席部长阿都拉勿早前澄清，政府并未花费巨资委任范冰冰，仅为她提供在马六甲期间的住行安排。他也强调，委任范冰冰为旅游亲善大使，不仅能向中国市场宣传马六甲旅游业，还能让马中关系更加牢固。