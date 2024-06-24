菲法院撤销前参议员德利马所有毒品相关指控

（马尼拉综合电）菲律宾法院星期一（6月24日）撤销前参议员和前司法部长德利马的所有剩余的毒品相关指控，结束了这名人权维护者多年来的法律斗争。

64岁的德利马（Leila de Lima）被拘押了六年，直到去年11月才获得保释。此前，她已洗脱了另外两项毒品指控。她的律师表示，案件因证据不足而被驳回。

德利马在走出法庭时受到支持者的热烈欢迎，她激动地说：“我现在完全自由了，而且是清白的。尽管这一切都很痛苦和不公正，但我还是挺了过来，忍受了整个过程。”

德利马是菲律宾前总统杜特尔特的头号政敌。杜特尔特上任后，她曾领导对杜特尔特血腥禁毒战的调查。2017年，她被控多项贩毒罪名，但她和人权团体坚称所面对的指控，都是杜特尔特政府为报复她追究禁毒战而捏造的。

德利马被控在2010年至2015年担任司法部长期间，向监狱里的贩毒团伙收受贿赂，允许他们在狱中贩卖毒品。

不过，随着包括监狱帮派头目在内的多名证人后来死亡或撤回证词，法院在去年5月和11月先后驳回她面对的其中两项指控，星期一法院撤销了她面对的最后一项指控。

德利马坚称，杜特尔特不会因发动禁毒战和对她的监禁而逍遥法外。她说：“这是我给杜特尔特的信息：现在轮到你为你对人民犯下的罪行负责。”

杜特尔特大肆扫毒期间，成千上万的吸毒者和毒贩被杀，其中许多人被警察或在神秘的情况下死去，疑似遭到法外处决。