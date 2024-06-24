菲法院撤销前参议员德利马所有毒品相关指控

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发布 / 2024年6月24日 7:35 PM
菲律宾前参议员和前司法部长德利马在走出法庭时受到支持者的热烈欢迎，她激动地说：“我现在完全自由了，而且是清白的。尽管这一切都很痛苦和不公正，但我还是挺了过来，忍受了整个过程。”（法新社）
菲律宾前参议员和前司法部长德利马在走出法庭时受到支持者的热烈欢迎，她激动地说：“我现在完全自由了，而且是清白的。尽管这一切都很痛苦和不公正，但我还是挺了过来，忍受了整个过程。”（法新社）

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（马尼拉综合电）菲律宾法院星期一（6月24日）撤销前参议员和前司法部长德利马的所有剩余的毒品相关指控，结束了这名人权维护者多年来的法律斗争。

64岁的德利马（Leila de Lima）被拘押了六年，直到去年11月才获得保释。此前，她已洗脱了另外两项毒品指控。她的律师表示，案件因证据不足而被驳回。

德利马在走出法庭时受到支持者的热烈欢迎，她激动地说：“我现在完全自由了，而且是清白的。尽管这一切都很痛苦和不公正，但我还是挺了过来，忍受了整个过程。”

德利马是菲律宾前总统杜特尔特的头号政敌。杜特尔特上任后，她曾领导对杜特尔特血腥禁毒战的调查。2017年，她被控多项贩毒罪名，但她和人权团体坚称所面对的指控，都是杜特尔特政府为报复她追究禁毒战而捏造的。

德利马被控在2010年至2015年担任司法部长期间，向监狱里的贩毒团伙收受贿赂，允许他们在狱中贩卖毒品。

不过，随着包括监狱帮派头目在内的多名证人后来死亡或撤回证词，法院在去年5月和11月先后驳回她面对的其中两项指控，星期一法院撤销了她面对的最后一项指控。

德利马坚称，杜特尔特不会因发动禁毒战和对她的监禁而逍遥法外。她说：“这是我给杜特尔特的信息：现在轮到你为你对人民犯下的罪行负责。”

杜特尔特大肆扫毒期间，成千上万的吸毒者和毒贩被杀，其中许多人被警察或在神秘的情况下死去，疑似遭到法外处决。

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