菲谴责中国在南中国海侵略性非法使用武力

（马尼拉综合电）菲律宾星期一谴责中国在南中国海侵略性非法使用武力，并坚持将继续在有争议地区执行补给任务。

菲防长特奥多罗星期一（6月24日）在总统府召开新闻发布会说：“这不是误会或意外……我们并没有淡化这一事件。这是一次侵略性非法使用武力。”

中菲船只17日在南中国海有争议的阿云津礁（中国称仁爱礁）发生碰撞。菲方指中国海警船故意冲撞，并手持武器及非法登上菲运补船，导致八名菲军人受伤。

近几个月来，中菲在阿云津礁发生的冲突越来越多。这些事件往往发生在菲律宾向马德雷山脉号军舰上的军队执行补给任务期间。马德雷山脉号军舰是菲律宾多年前搁浅在阿云礁上，以宣示其主权。

特奥多罗重申总统小马可斯的南中国海政策时说：“我们不会将一英寸，甚至一毫米的领土让给任何外国势力。”

他还说，马尼拉将继续在阿云津礁为其军舰补给，无需征求任何其他国家的许可或同意。

中方敦促菲方停止侵权挑衅

中国外交部发言人毛宁当天（24日）在例行记者会上回应说，中菲涉海争议的是非曲直十分清楚，中方敦促菲方停止侵权挑衅，停止误导国际社会。

毛宁说，中方已多次介绍相关情况并阐明严正立场。如果菲方真的愿意依照国际法行事，首先就应当遵循确定菲律宾领土范围的包括1898年《美西和平条约》等条约的规定，遵守《南海各方行为宣言》。