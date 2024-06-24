印尼数据中心遭网络攻击 被勒索800万美元

（雅加达综合电）印度尼西亚国家数据中心遭受网络攻击，黑客索要800万美元（约1082万新元）。此举导致数百家政府办公室受损，雅加达主要机场出现长时间延误。

法新社报道，印尼通信部高级官员萨穆埃尔星期一（6月24日）说，由于系统因遭到俄罗斯勒索软件公司LockBit开发的软件攻击而瘫痪，上周雅加达苏加诺-哈达国际机场的出入境通关闸门排起了长队。

萨穆埃尔说，此次攻击“影响了210个国家和地方机构”，一名暗网黑客索要800万美元。他说，出入境服务已于星期一早上恢复正常，其他受影响的业务正在恢复中。当局仍在调查这个名为Brain Cipher的勒索软件，其因加密而导致政府数据无法访问。

LockBit及其附属机构针对政府、大公司、学校和医院发动攻击，已造成数十亿美元的损失，并从受害者处勒索了数千万美元。

通常，勒索软件运营商将他们的程序插入目标电脑系统后，通过加密冻结文件和数据。

LockBit去年涉及全球四分之一勒索软件攻击

上个月，美国、英国和澳大利亚宣布对LockBit团伙实施制裁，指控它从数千名受害者处勒索了数十亿美元。

据英国政府称，该组织去年对全球四分之一的勒索软件攻击负有责任，并“从全球数千名受害者那里勒索了超过10亿美元”。

据欧盟执法机构欧洲刑警组织称，受LockBit攻击最多的五个国家是美国、英国、法国、德国和中国。

去年11月9日，中国工商银行美国子公司工银金融服务（ICBCFS）遭勒索软件攻击，导致美国国债交易无法清算，并暂时切断与纽约梅隆银行平台的连接。过后，Lockbit的团伙告诉路透社，工行支付了赎金解锁。

隔天（11月10日），澳洲第二大港口运营商澳洲环球港务集团也遭网络袭击，使它在墨尔本、悉尼、布里斯班等主要城市的港口货物运输受到影响。三天后，该集团恢复运作，但它没有透露是否支付赎金。

印尼的网络安全记录薄弱，经常发生泄密事件。

2021年冠病大流行期间，加密提供商vpnMentor的研究人员透露，一款政府测试和追踪应用程序的130万用户数据遭到泄露。

就在几个月前，国家卫生保健和社会保障局超过两亿参与者的数据据称被黑客泄露。