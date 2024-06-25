菲外长：盼7月与中国讨论近期的南中国海暴力冲突

（马尼拉综合讯）菲律宾希望于下个月与中国举行会谈，讨论上周两国船员在南中国海发生的暴力冲突。

菲律宾外交部长马纳洛星期二（6月25日）在菲律宾参议院的公开听证会上说，马尼拉希望在7月初召开中菲南中国海问题双边磋商机制会议，“专门讨论最近的事件”。

马纳洛说：“我们仍然相信对话是首要任务。即使面对这样严重的事件，也应该先考虑外交手段，尽管这是一个挑战。”

中国和菲律宾海军6月17日在南中国海发生撞船事故。菲律宾指责中方故意高速冲撞为搁浅在阿云津礁（中国称仁爱礁）的马德雷山脉号提供补给的菲方船只，导致八人受伤，其中一名菲律宾士兵还失去一根手指。

中方则指责菲方一艘运补船非法闯入马德雷山脉号海域，危险靠近中方船只。北京坚称中国海警“专业且克制”，并将冲突归咎于马尼拉。

这是近几个月来中菲船只不断升级的一系列冲突中最严重的一次。

马纳洛说，拟议的7月会议将寻求建立互信，为“更严肃的讨论”奠定基础。两国上星期召集了一个工作组为此次会晤做准备。

据《菲律宾询问者报》，马纳洛透露，冲突发生后，菲律宾外交部立刻与中国外交部和中国驻菲大使馆接触。“我们严厉地告诉对方，向我军运送基本必需品竟被视为挑衅，且成为中国采取更激进行动的理由，真的令人难以理解。”

“正如小马可斯总统和习近平主席达成的共识，双方政府应寻求管控海上分歧，而不是让这影响双边关系。很明显，中国最近的举动与这个意图不一致。”

菲律宾武装部队星期二也发声明称，中国1万2000吨型的大型海警船出现在阿云津礁附近。发言人帕迪拉说，该船出现在马德雷山脉号附近是中国“侵入性巡逻”的一部分。

位于三描礼士省（Zambales）的新马辛洛克渔民协会主席夸雷斯马也透露，当地渔民的报告，上周末在距离马辛洛克镇海岸30海里的地方发现了中国海警局船。夸雷斯马说，中国海警船以往都是在离海岸40海里处出没，如今则越来越靠近。