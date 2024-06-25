拟转移业务中企盼马保证免遭美征税

（新山综合讯）多家考虑将业务转移到马来西亚的中国企业，希望马国政府可以保证他们免遭美国加征关税，并游说美国不对他们在马国生产或装配的产品征收关税。

美国上月宣布大幅提高许多中国进口产品的关税，其中包括电动车电池、晶片和医疗产品。一些关税上调措施将在8月1日生效。这促使部分中国企业加速转移生产线，到邻近的东南亚国家设厂。

一名马国官员告诉英国《金融时报》，中国广东的锂电池生产商亿纬锂能（EVE Energy）本月与马国的部长及马国投资发展局官员会面时表明，希望在新厂正式投产前，能获马国保证免遭美国加征关税。

这名马国官员说：“他们要求保证（免征美国关税），这真是强人所难。我们能做的只是游说（美国政府），但我们没法知道美国接下来会怎么做。我们仍在努力处理此事。”

亿纬锂能有约两成产品输往美国。它去年8月在吉打居林投资19亿令吉（约5亿4700万新元）设立工厂，专门生产电动车和两轮电动交通工具使用的电池。工厂预计今年内投产。

另一名马国官员则说，今年已有“数十名”中国半导体企业高管询问，如果他们将业务迁至马国，是否能合法地将产品卖到美国。他们也询问是否能在马国取得美国的先进晶片。

柔佛州主管投资、贸易、消费人事务及人力资源的行政议员（州内阁部长）李廷汉也透露，曾有中国医疗产品企业询问，在柔佛设厂生产，商品是否就不必缴付美国关税。

李廷汉说：“我告诉他们，目前不必（缴付美国关税），但接下来就难说了。美国可能突然改变政策。我们对此无能为力。”

美国目前对来自东南亚国家的同类产品征收的关税税率比来自中国的商品低。美国调高中国商品关税，对部分中国企业造成冲击。与此同时，美国更多地从越南等东南亚国家进口商品，进而带动中国企业转移到东南亚国家。

不过美国会否因此也调高本区域国家的关税税率，受到关注。

美国早前调高中国的太阳能板关税后，许多中国太阳能板企业将业务转移到柬埔寨、泰国、马国与越南，并从这些国家出口产品到美国。美国经间调查后，指中国企业并未在这些国家生产太阳能板，只是将中国生产的太阳能板运到这些国家，稍微改装后就运往美国。美国政府于是在今年6月6日宣布，要对这四个国家的太阳能板加征关税，最高可能超过250%。