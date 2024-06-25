安华：马国投资者掌握机场七成股份

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府强调，负责营运马国主要机场的马国机场控股私有化后，马国投资者仍将持有机场控股七成股权。

马国国库控股及公积金局领导的财团Gateway Development Alliance（简称GDA）今年5月15日宣布准备收购马国机场控股（MAHB）股份，交易额逾120亿令吉（约34亿新元）。GDA另两个股东是阿布扎比投资局的全资子公司，以及总部设在美国纽约的全球基础设施合作伙伴（Global Infrastructure Partners，简称GIP）。

马国反对党土著团结党指GIP的母公司是全球最大资产管理集团贝莱德。为以色列提供武器的多家军火商也得到贝莱德大量投资，土团党因此反对这项收购计划。

首相兼财政部长安华星期二（6月25日）告诉国会，即使收购案完成，阿布扎比投资局与GIP等外国企业也只持有马国机场控股27%股权。

安华指出，政府提出的收购条件还包括，机场控股的董事长、总裁与最大股东都必须是马国公民，因此反对党指外企借收购控制马国机场营运的说法，完全是无的放矢。

安华也批评道，反对党认为政府应该拒绝任何与以色列有关的企业，这是不切实际的。“苹果和微软也在以色列有投资，所以我们应该取消与他们的交易吗？（反对党的说法）听起来不错，但不切实际。”