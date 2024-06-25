缅军误杀高僧引发抗议 敏昂莱道歉承诺“严肃处理”

（仰光综合电）缅甸军政府最高领导人敏昂莱罕见地为安全部队枪杀一名佛教高僧而道歉。

缅甸军政府宗教事务与文化部长丁乌伦星期一（6月24日）通过脸书直播念出了敏昂莱的道歉声明。他说，当局已展开调查，并“将严肃处理”此事。

缅甸最大寺院之一Win Neinmitayon寺院的住持巴丹塔上周三（19日）乘车经过曼德勒国际机场附近时，遭安全部队枪击后死亡。巴丹塔也是缅甸最高佛教机构、国家僧伽纳亚卡委员会的前成员。

缅甸军方原本将巴丹塔的死归咎于叛乱民兵，但同行的僧人否认这个说法。缅甸军方后来称，军方和亲民主派民兵曾在事发地区发生冲突，士兵以为僧人车内有叛乱民兵所以开枪。

缅甸以佛教徒居多，僧侣在当地拥有相当大的影响力。当地僧侣一般倾向支持军政府，但枪击事件后，不少僧侣在寺院众多的实皆省举行抗议活动。

一名与敏昂莱有深交的高僧西塔古在脸书呼吁人们“原谅并忘记”此事。他说：“如果政府和僧侣不能合作，我们的国家就会有很多麻烦。”

去年10月起，缅甸境内的少数民族地方武装组织（简称民地武）发起反击，在多地逼退军方。法新社星期二（25日）引述消息人士说，缅甸若开邦最大民地武之一的若开军已占领南部受欢迎的海滩度假小镇额不里（Ngapali）。

据悉，额不里连日来持续发生激烈战斗。距离额不里仅数公里的丹兑（Thandwe）目前犹如死城。

一名逃离丹兑的居民说：“镇上几乎所有人都逃走了……现在很少有人留在丹兑。昨天一枚火箭弹落在镇上，我们还听到连续不断的重炮轰击声。”

缅甸军队据说已撤退到丹兑机场。由于若开军在周围地区发动袭击，丹兑机场已于6月初关闭。