泰国考虑放宽外国人置产限制 调整税收政策刺激经济

（曼谷综合讯）泰国政府正考虑将外籍人士持有的公寓单位占比提高到75%，并将外国人的地契延长到99年。泰国首相社德他坚持，这是为了刺激国内经济并吸引外来投资，并非让外国人受益。

据泰国公共电视台报道，社德他星期二（6月25日）披露，财政部近日提出了两项刺激经济的政策建议，而他已指令内政部研究对《土地法》和《共有公寓法》进行相应修订的可能性。

现行法律规定，外国人在泰国租赁土地的期限为50年，并可再延长50年。此外，外国人在任何公寓项目中拥有的单位占比不能超过49％。如今政府考虑放宽这两项规定，引来部分泰国人担忧，认为这些调整会推高土地价格，使泰国人更难购买公寓和土地。

但社德他告诉媒体，许多国家都允许外国人长期租地，延长租赁年限并不代表外国人拥有土地所有权。

社德他也说，即使外国人的公寓单位占比从49%提高到75％，但外国业主的投票权仍保持为49%不变。换言之，公寓管委会投票事项的主导权依然掌握在泰国业主手中。

泰国经济增长表现欠佳，今年第一季仅增长1.5%，环比下跌0.2个百分点，同比下跌1.1个百分点。为了重振经济，吸引投资，泰国政府陆续宣布多项措施，放宽外国人置产限制只是其中之一。

为了吸引和留住资金，泰国证券交易委员会秘书长博那农星期一（24日）也宣布提高ESG（环境、社会和公司治理）概念基金持有人的税收减免，将税收减免上限从10万泰铢（约3694新元）提高到30万泰铢，持有期要求则从八年缩短到五年。

受企业丑闻、市场交易不规范以及政治不确定性等因素影响，泰国基准股票指数今年迄今已下滑7%左右。外国投资者抛售了总值约30亿美元（约40亿6000万新元）的泰国股票，导致该指数成为今年亚洲表现最差的主要基准指数。

旅游业方面，泰国也已制定多项措施吸引游客。不过泰国旅游与体育部长孙沙坦承，要达成今年的旅游目标很困难。

据《民族报》报道，孙沙星期一在活动上致辞时说，泰国今年首五个月接待了约1500万名外国游客，创造了1万1000亿泰铢的收入。但想要实现3万5000亿泰铢的收入目标，泰国在下半年需要接待3670万名外国游客，以迄今的数字来看，这无疑是一个巨大的挑战。

泰国政府副发言人甲罗星期二就宣布，从今年7月到明年6月，继续免除每间酒店客房每年40泰铢的入住税，以支持旅游业复苏。政府将因此减少5400万泰铢收入，但甲罗说，免除这笔费用将有助于减轻酒店经营者的负担。