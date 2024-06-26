印尼政府出台新关税保护国内纺织业

（雅加达综合讯）印度尼西亚纺织业不敌低价进口产品，纺织厂大规模倒闭及裁员。印尼政府为此宣布对进口纺织品征收关税，以保护国内纺织业。

印尼贸易部长祖尔基弗里星期二（6月25日）与总统佐科、经济事务统筹部长艾尔朗加、财政部长慕燕妮等相关部长就纺织业面临的困境开会后对媒体说，政府已决定针对进口纺织品征收额外的进口税和反倾销税。

祖尔基弗里说，他星期三（26日）和慕燕妮进一步讨论后，预计三天内即可敲定落实这项新规的具体细节。

他指出，除了纺织品和成衣，电子产品、鞋类和陶瓷也将被征收进口税和反倾销税。

根据印尼统计局的最新报告，今年第一季度，针织和非针织服装及服饰的进口额呈增长趋势，从1月份的1226万美元（约1663万新元），增至2月份的2087万美元，3月份则再增加至2398万美元。

进口纺织品严重冲击了印尼国内纺织厂的生意。

据印尼工会联合会的数据，今年首六个月，有至少六家大型纺织厂倒闭，另有四家缩减人手，导致大约1万3800名纺织工人被解雇。受影响的大部分是面向国内市场的公司，只有出口导向型的纺织公司还能生存。

不过，印尼工会联合会主席里斯塔迪说，纺织业的实际裁员人数将近5万人，情况已很危急。“一些公司没有如实报告裁员情况，是不希望影响买家和银行对公司的信心。最重要是买家的信任，买家都希望能按时取货，如果他们知道裁员的消息，可能会取消订单。”

他指出，纺织厂倒闭潮是今年政府放宽了对包括成衣在内的许多商品进口限制后急速恶化的。当局放宽限制后，进口纺织品，特别是下游纺织品大量涌入印尼市场，导致当地业者竞争力下降，一些公司不敌低价进口产品而倒闭。

他说：“如果这种情况持续下去，本土纺织业迟早有一天无法再与价格更便宜的进口纺织品竞争。政府必须采取行动，限制进口。”

印尼政府为了缓解港口拥堵情况，同时解决国内业者申诉原材料短缺的问题，今年3月至5月间多次调整政策，针对特定产品放宽进口限制，怎料这也间接为低价纺织品涌入打开了大门。