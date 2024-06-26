美越首次举行经济对话 强调关系依然紧密

（华盛顿综合电）越南和美国在华盛顿举行了首次经济对话，同意在多个领域继续开展合作。美国官员也强调，美越关系依然紧密。

俄罗斯总统普京上周刚到访越南，引起美国高度关注，立刻安排美国助理国务卿康达上周末赴河内访问，强调美国致力于与河内合作确保印太地区自由开放。

美越关系因普京的访问而受到质疑，但美国副国务卿费尔南德斯星期二（6月25日）在美越经济对话会上说：“我们认为，越南与美国之间的关系一如既往地牢固。”

越通社报道称，星期二的对话是越南与美国之间的首次经济对话，对促进两国合作关系尤其是在经贸、投资领域的合作有非常重要的意义。与费尔南德斯一起主持对话会的是越南计划和投资部长阮志勇。

美国国务院说，美越官员本周的对话将涵盖经济安全、半导体、投资环境、数字经济、网络空间、能源和关键矿产。

美越两国刚于去年将双边关系升级为全面战略伙伴关系，不过美国尚未承认越南为市场经济国家。

美国将在7月26日之前决定是否将越南升级为市场经济国家，这将降低对越南进口产品征收的惩罚性反倾销税。河内警告称，维持非市场经济地位对双边关系非常不利。

越南目前是美国第九大贸易伙伴，美越贸易额达1240亿美元（约1682亿新元）。

据路透社报道，费尔南德斯告诉阮志勇，美国企业对越南“非常兴奋”，但他说：“虽然投资者看好越南，但我们希望确保投资者有所需的监管和决策环境……这样他们才能在越南扩张业务。”

清洁能源合作面临挑战

今年1月，费尔南德斯在访问越南时说，包括半导体公司在内的15家美国公司已表明有兴趣在越南投资80亿美元用于清洁能源基础设施建设，不过这取决于越南在完善可再生能源规则方面的进展。

越南希望吸引芯片制造商并促进其可再生能源行业的发展，但一直难以制定允许太阳能和陆上风电产业扩张以及海上风电场发展的规则。

越南对燃煤发电的坚持也是一个阻碍。文件显示，2100兆瓦的后江第二发电站项目建设工程正在推进中，预计会获得10亿美元的贷款。越南可能因此违反2022年签署的155亿美元“公平能源转型伙伴关系”中对煤炭发电的限制。

美国国务院电邮给彭博社的声明说：“我们将继续与越南密切合作，实施必要的改革，逐步淘汰未减排的燃煤发电，增加可再生能源和输电以满足电力需求，并调动承诺的资金来实现这些目标。”