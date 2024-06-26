东南亚最古老佛教遗址出土坐佛像

（槟城综合讯）位于马来西亚北部州属吉打的东南亚最古老佛教遗址，首次出土一尊相当完整的真人大小坐佛像。这显示吉打在回教传入前，曾是重要的佛教圣地。

马国旅游、艺术及文化部秘书长罗斯兰星期三（6月26日）召开记者会指出，全球考古研究中心的研究员一年前在吉打中部铅县武吉皂礼（Bukit Choras）发现这个遗址，并于最近展开第三阶段考古工作时，首次发现完整的坐佛像。

罗斯兰说：“研究人员展开考古工作至今，总共发现三座佛像，但之前两座都不完整，这是首次发现完整佛像。”

出土的坐佛像体积如真人大小，佛像的僧袍及面部轮廓清晰可见。研究人员也在遗址发现三块梵文石碑，目前正研究碑文内容。佛像如今保留在全球考古研究中心，以进行修复和保养。

罗斯兰指出，研究人员在遗址发现的梵文石碑，显示武吉皂礼曾是重要的佛教圣地。据初步研判，石碑碑文记载的是佛教教义，包括佛教的因果观及佛陀故事。

据估计，武吉皂礼佛教遗址建于公元7至8世纪，距今有1200年。东南亚两个著名佛教遗址，印尼婆罗浮屠寺庙群建于8世纪至9世纪，柬埔寨吴哥窟则在12世纪时建成。罗斯兰说：“武吉皂礼佛教遗址比婆罗浮屠和吴哥窟的历史更古老。”

学者认为，武吉皂礼过去曾是南印度佛教国家朱罗（Chola，旧称“注辇”）的势力范围。因此武吉皂礼的地名很可能来自朱罗。